RKC Waalwijk bevestigt: Mats Seuntjens keert terug op het oude nest

Mats Seuntjens maakt het seizoen af bij RKC Waalwijk, zo maakt de Brabantse club bekend via de officiële kanalen. Het nieuws zat er al even aan te komen, daar het in de afgelopen dagen al door onder meer het Brabants Dagblad werd gemeld. De 31-jarige middenvelder annex aanvaller had zijn contract bij FC Utrecht laten ontbinden nadat zijn perspectief in de Domstad broos werd met de komst van Sam Lammers. In het Mandemakers Stadion tekent hij tot het einde van het seizoen.

“Ik ben enorm enthousiast om weer aan te sluiten bij RKC Waalwijk", aldus Seuntjens op de clubwebsite van de Waalwijkers. "Ik voel een sterke verbinding met de werkwijze van RKC en voel mij thuis bij de club. Ik kijk ernaar uit om weer op het veld te staan en mijn bijdrage te leveren aan dit team."

Ook algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de komst van Seuntjens. “Wij zijn trots op het feit dat Mats opnieuw voor RKC kiest en onze voorhoede direct komt versterken. Mats herkent en waardeert de cultuur en visie van RKC, waardoor zijn rentree snel beklonken was.”

Het is voor de tweede keer dat Seuntjens zijn contract laat ontbinden voor een overstap naar RKC. Vorig jaar deed hij hetzelfde als speler van Fortuna Sittard. Die stap is RKC dusdanig goed bevallen dat ze nu opnieuw in zee gaan met de geboren Brabander.

Seuntjens maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van RKC naar Utrecht, maar werd in de Domstad nooit onomstreden. Onder Ron Jans was hij vaker reservespeler dan basisspeler en dus koos hij met de komst van Lammers eieren voor zijn geld.

Bij RKC wordt Seuntjens met open armen ontvangen. Afgelopen seizoen was hij in negentien wedstrijden verantwoordelijk voor vier goals en acht assists, waarmee hij een belangrijk aandeel had in de knappe negende eindnotering van de Waalwijkers.

De terugkeer van Seuntjens bij RKC was geen ABC'tje, schreef het Brabants Dagblad al. De routinier streek bij Utrecht meer geld op dan de Brabanders konden betalen, maar beide partijen zijn dus toch tot een akkoord gekomen.

Seuntjens behoort met zijn 274 wedstrijden tot een van de ervaren spelers in de Eredivisie. De middenvelder annex aanvaller kwam tot dat aantal bij achtereenvolgens NAC Breda, AZ, Fortuna Sittard, RKC en Utrecht.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties