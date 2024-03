Kwakman vindt rood voor Ajax-speler volkomen logisch: ‘Heel gek en smerig’

Devyne Rensch zal waarschijnlijke gemengde gevoelens overhouden aan de 2-0 overwinning van Ajax op FC Utrecht van zondag. De verdediger werd in de slotfase namelijk naar de kant gestuurd vanwege een harde charge op Sam Lammers. Rensch mist hierdoor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard van volgende week zondag.

Rensch was kort na de 2-0 van Kenneth Taylor te laat in een duel met Lammers. De Ajacied raakte de spits van Utrecht vol op het been, waarna de spits van Utrecht het uitschreeuwde van de pijn. Rensch leek zich van geen kwaad bewust, maar desondanks trok arbiter Sander van der Eijk de gele kaart.

Daar bleef het echter niet bij voor Rensch. VAR Rob Dieperink vraag Van der Eijk namelijk om naar het scherm aan de zijkant te komen. Na uitvoerig overleg kreeg de rechtsbenige verdediger van Ajax alsnog een rode kaart.

?? Ajax verder met tien man: Devyne Rensch krijgt een directe rode kaart... ??#ajautr pic.twitter.com/VzJevGUqtn — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2024

Rensch leek verrast en teleurgesteld door de rode kaart in de tachtigste minuut. De beelden van de overtreding op Lammers lijken Van der Eijk echter gelijk te geven.

Ajax-trainer John van 't Schip greep direct in na het wegzenden van Rensch. Hij haalde Kristian Hlynsson naar de kant en bracht verdediger Jakov Medic in. Ajax overleefde de slotfase met tien man en won met 2-0 van Utrecht.

