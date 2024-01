Terug in Nederland: ‘Ik ben in het buitenland een veel completere spits geworden

Sam Lammers is blij om terug te zijn op de Nederlandse velden. De aanvaller wordt de rest van het seizoen gehuurd door FC Utrecht, dat hem overneemt van Rangers FC. De kans is groot dat Lammers zondagmiddag, als Utrecht op bezoek gaat bij Vitesse, meteen in de basis start.

"Echt, ik ben zo blij dat ik hier ben", citeert het Algemeen Dagblad uit de mond van Lammers. "Ik heb echt enorm veel zin in mijn avontuur bij FC Utrecht. Aangezien het er in de eerste seizoenshelft niet helemaal is uitgekomen, kan de club nu eigenlijk alleen maar omhoog. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Ik verwacht heel veel van mezelf."

Trainer Ron Jans kampt met personele problemen in de voorhoede bij Utrecht. Isac Lidberg en Anthony Descotte zijn geblesseerd en Mats Seuntjens heeft eieren voor zijn geld gekozen met een tijdelijke terugkeer naar RKC Waalwijk. En dus kozen de Domstedelingen ervoor om Lammers terug te halen.

"Ik durf te zeggen dat ik in het buitenland een veel completere spits ben geworden ten opzichte van mijn tijd bij Heerenveen", gaat Lammers verder. "Tegen gerenommeerde ploegen en met grote spelers voetballen maakt je gewoon veel beter."

"Feit is ook dat je het op het veld wil laten zien. Een voetballer wil voetballen, hè? Bij Rangers was het de vraag of ik in de tweede seizoenshelft veel aan bod zou komen. Vandaar mijn keuze voor FC Utrecht, een club die me altijd al heeft aangesproken. Ik geloof erin dat we met deze selectie, die heel veel goede spelers telt, een mooie tweede seizoenshelft tegemoet gaan."

Voor Lammers was het gevoel heel belangrijk. "Ik hoefde echt niet per se weg bij Rangers, een prachtige club natuurlijk. Maar als je in gesprekken dan merkt hoe graag Jordy (Zuidam, red.) en de trainer me naar FC Utrecht wilden halen, zet je dat wel aan het denken."

Lammers heeft nog een contract tot medio 2027 bij Rangers. Bij de Schotse topclub deed hij dit seizoen zeventien keer mee in competitieverband, waarvan tien keer als starter. Twee keer wist hij het net te vinden. Naast Heerenveen kwam Lammers in Nederland ook uit voor (Jong) PSV.

