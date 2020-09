Ten Hag moet basiskracht mogelijk missen bij seizoensopening

Ajax opent het Eredivisie-seizoen zondagmiddag met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Erik ten Hag liet vrijdag op de persconferentie weten dat Daley Blind op Het Kasteel inzetbaar is. Het is daarentegen de vraag of Lisandro Martínez van de partij is in het duel met Sparta, aangezien de Argentijnse verdediger annex middenvelder de afgelopen twee dagen niet meetrainde.

“Martínez heeft klachten. Hij heeft de afgelopen twee dagen niet getraind. Dat geldt ook voor Rensch. De verwachting: Martínez twijfel, Devyne Rensch zal morgen (zaterdag, red.) wellicht aansluiten”, geeft Ten Hag te kennen op de persconferentie in aanloop naar het duel met Sparta. De oefenmeester is tevreden over de voorbereiding die Ajax heeft gehad op het nieuwe seizoen. In tegenstelling tot vorige seizoenen hoeft Ajax deze zomer geen wedstrijden in de voorrondes van de Champions League af te werken.

“We zitten in een hele goede richting met het formeren van een team. In de manier van voetballen zit muziek. Wij kunnen variëren, daar is de selectie ook op ingericht”, zo tekent Ajax Showtime op uit de mond van de oefenmeester. “Wij hebben op deze manier een goede aanloop. Onze concurrenten in de Champions League hebben dat iedere zomer op deze manier. Het zou normaal moeten zijn, maar het Nederlandse voetbal was zo afgedaald dat we voorrondes moesten spelen. Dankzij Ajax zijn we weer terug.”

“We willen weer winnen en dat met goed voetbal doen”, benadrukt Ten Hag. “Dat betekent: willen we genieten, dan moeten we hard werken, investeren. Je bent altijd weer benieuwd of het team dat kan realiseren. Ik kan niet zeggen wie onze directe concurrent zal zijn, want Feyenoord, PSV en AZ zijn alle drie sterk, en ook FC Utrecht heeft grote ambities.”