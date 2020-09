Erik ten Hag bevestigt: Daley Blind inzetbaar bij Ajax tegen Sparta

Daley Blind is zondag inzetbaar als Ajax op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam. Trainer Erik ten Hag bevestigt vrijdag op de persconferentie dat het goed gaat met de Oranje-international. Hij heeft meegetraind met de selectie en kan zondag aantreden op Het Kasteel. Ten Hag wilde nog niet prijsgeven of de linkspoot ook vanuit de basis gaat starten bij de start van het nieuwe seizoen.

Blind viel in de voorbereiding op dit seizoen uit in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC. Zijn inwendige defibrillator, die werd geplaatst nadat hij eerder dit jaar kampte met een ontstoken hartspier, ging af tijdens de wedstrijd. Blind kon zelfstandig het veld verlaten en direct na de wedstrijd liet Ten Hag weten dat het naar omstandigheden goed ging met de verdediger. Na uitgebreid onderzoek sloot Blind deze week weer aan bij de groepstraining.

“Goed”, reageerde Ten Hag vrijdag op vraag hoe het met Blind gaat. “Hij heeft getraind, dus hij is inzetbaar voor aanstaande zondag. We hebben goed contact met de medische staf en weten wat er aan de hand is. We weten dus ook dat hij safe is”, vervolgt de trainer, die niet veel kon vertellen over de situatie van Blind behalve dat hij gewoon weer kan spelen. “Zijn ICD ging af ter bescherming, that’s it. Dat is zijn protectie. Het gaat goed met hem, hij staat er positief en met vertrouwen in. En wij kijken er ook positief naar.”

Blind heeft een aantal oefenwedstrijden met Ajax moeten laten schieten en ontbrak ook bij het Nederlandse elftal in de Nations League tegen Polen (1-0 winst) en Italië (0-1 verlies). “In het begin zijn er extra onderzoeken gedaan en die zijn nu afgerond. De resultaten zijn bevredigend en nu moeten we verder gaan”, aldus Ten Hag, die benadrukt dat het besluit om Blind weer in actie te laten komen in samenspraak is gegaan met de speler. “Zoals alle processen gaat ook deze heel zorgvuldig.” De wedstrijd tussen Sparta en Ajax in Rotterdam begint zondag om 14.30 uur.