PSV wil doorselecteren en staat vertrek van ‘clubman’ niet in de weg

PSV is vlak voor de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen nog lang niet klaar op de transfermarkt. Trainer Roger Schmidt zag zijn selectie versterkt worden met doelman Yvon Mvogo en linksback Philipp Max, maar volgens het Eindhovens Dagblad zal het daar niet bij blijven. Technisch manager John de Jong wil een paar spelers doorselecteren en daarbij valt de naam van Jorrit Hendrix.

In een analyse beschrijft clubwatcher Rik Elfrink de huidige situatie bij PSV. Met een nieuwe trainer, een andere speelstijl en vrijwel dezelfde spelersgroep als afgelopen seizoen hoopt de club uit Eindhoven mee te kunnen strijden om het kampioenschap. In de krant worden vraagtekens gezet bij die doelstelling. Schmidt is van mening dat diverse spelers aan vervanging toe zijn, maar tot dusver heeft De Jong niet aan al zijn eisen kunnen voldoen.

PSV zwaaide Jeroen Zoet uit naar Spezia en haalde eerder met Mvogo, op huurbasis overgenomen van RB Leipzig, al een andere keeper. Het probleem op de linksbackpositie is opgelost met de komst van Max, maar in Eindhoven hoopt men dat het daar niet bij blijft. De club zou graag de achterhoede versterken en is nog op zoek naar een middenvelder ‘die aan de bal de lijnen kan uitzetten en de stellingen bewaakt’. Bovendien wil PSV een aantal spelers doorselecteren. Genoemd wordt ‘clubman’ Hendrix, die net als Zoet een transfer wordt gegund als er iets op zijn pad komt. Het contract van de 25-jarige controlerende middenvelder loopt in de zomer van volgend jaar af.

Ook leeft men bij PSV in onzekerheid, daar het nog onduidelijk is of aanvoerder Denzel Dumfries de club trouw blijft. De rechtsback liet deze week in een interview met De Telegraaf nog maar eens weten dat hij open staat voor een transfer. Bij zijn zaakwaarnemer Mino Raiola wordt er naar verluidt voortdurend geïnformeerd door clubs uit de grote competities, al wil Dumfries een nieuw contract bij PSV niet uitsluiten. Daarnaast is er grote twijfel over het aanblijven van Sam Lammers. De 23-jarige spits heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar het Italiaanse Atalanta, al houdt PSV hem liever in huis. “Komt het wel tot een overgang naar de Serie A, dan moeten John de Jong en zijn scoutingsteam opnieuw in conclaaf met Schmidt en speuren naar nóg meer PSV-waardig materiaal”, zo klinkt het.