Di Marzio: Juventus bereikt akkoord met grote naam uit Premier League

Juventus is in zijn onvermoeibare zoektocht naar een nummer negen uitgekomen in Engeland, zo melden transfermarktexpert Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano donderdagavond laat. Volgens Di Marzio heeft la Vecchia Signora een principe-akkoord bereikt met Olivier Giroud. De spits van Chelsea kan in Turijn in twee seizoenen negen miljoen euro gaan opstrijken.

De verwachting is dat Juventus er op korte termijn ook uitkomt met Chelsea. De Londenaren vragen vijf miljoen euro voor de 33-jarige spits, een bedrag dat voor het financieel geplaagde Juventus te overzien is. Giroud, die nog een jaar vastligt op Stamford Brigde, ging in januari 2018 voor zeventien miljoen euro van Arsenal naar Chelsea. Afgelopen seizoen kwam hij in 25 officiële duels tot 10 doelpunten en 1 assist.

Olivier Giroud gaat voor twee seizoenen tekenen in het Allianz Stadium.

Romano voegt op zijn beurt toe dat Juventus bij Everton geïnformeerd heeft naar Moise Kean. De twintigjarige spits werd door de Italianen vorig jaar voor dertig miljoen euro verkocht aan the Toffees, maar wist in de Premier League weinig indruk te maken. Juventus zou Kean graag willen huren van Everton, maar director of football Marcel Brands wil na de grote investering van een jaar geleden in de Italiaan niet meewerken aan een uitleenperiode.

Dat Juventus doorschakelt naar Giroud heeft te maken met een kink in de kabel in de overgang van Edin Dzeko. De Bosnische spits van AS Roma is persoonlijk akkoord met Juventus, maar zijn werkgever houdt een transfer voorlopig tegen. Roma wil eerst Arek Milik binnenhalen als vervanger van Dzeko, maar een deal met Napoli is voorlopig van de baan. Roma was van plan om Cengiz Ünder in ruil aan te bieden, maar de Turk mag door de zware knieblessure van Nicolò Zaniolo niet meer weg. Door de complicaties is een overgang van Dzeko naar Juve voorlopig ver weg.

Juventus informeerde tevergeefs bij Everton naar Moise Kean.

Dan is er nog de soap rond Luis Suárez van Barcelona. Ook de 33-jarige Uruguayaan heeft een principe-akkoord met Juventus, waar hij voor twee seizoenen wil tekenen, met de optie voor nog een jaar. Suárez moet het eerst nog eens worden met Barça over de ontbinding van zijn contract daar, maar voorlopig lijkt een akkoord tussenbeide ver weg. Wél staat volgens Di Marzio volgende week een Italiaanse taaltest gepland voor Suárez. Indien hij die haalt, komt Suárez in aanmerking voor een werkvergunning in Italië.

Verder wordt ook de naam van Edinson Cavani genoemd door Di Marzio. De spits vertrok transfervrij bij Paris Saint-Germain en leek te gaan tekenen bij Benfica, maar de overgang ketste af op de financiële eisen van de 33-jarige Uruguayaan. Cavani's naam zingt rond in Turijn, maar de centrumspits is volgens Di Marzio op weg naar Atlético Madrid, dat 'de laatste uren' concreet is geworden voor hem.