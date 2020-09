Intern ‘dilemma’ kan streep door toptransfer Memphis Depay zetten

Memphis Depay wordt al enkele weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Barcelona en de aanvaller van Olympique Lyon zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Catalaanse grootmacht. Mundo Deportivo meldt donderdagochtend echter dat het nog niet zeker is dat Depay aankomend seizoen in het Camp Nou speelt en dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van Ansu Fati.

Barcelona neemt naar alle waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd afscheid van Luis Suárez en is daarom op zoek naar een nieuwe aanvaller. Doordat Internazionale-spits Lautaro Martínez uit financieel oogpunt onhaalbaar is, is men uitgekomen bij de goedkopere Depay. Volgens bovengenoemde Catalaanse sportkrant zitten degenen die het op sportief gebied voor het zeggen hebben bij Barcelona nu echter met het ‘dilemma’ of de komst van de Oranje-international wel absoluut noodzakelijk is.

De eerste training van Lionel Messi onder Ronald Koeman

Ronald Koeman zou zijn landgenoot volgens de berichtgeving graag willen verwelkomen, maar niet ten koste van alles. Een ander deel van de clubleiding zou echter de gok willen wagen met de zeventienjarige Fati. De jongeling liet afgelopen zondag tijdens zijn tweede interland van de Spaanse nationale ploeg tegen Oekraïne nog zien ook in de punt van de aanval uit de voeten te kunnen en solliciteert daarmee naar een grotere rol voor het aankomende seizoen.

Barcelona vreest bovendien dat de eventuele komst van Depay de ontwikkeling van Fati in de weg kan gaan zitten. Door de aanwezigheid van Lionel Messi, Antonie Griezmann, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite en nieuwkomer Trincão is er al de nodige concurrentie voor het talent. Een gebrek aan perspectief zou er weer toe kunnen leiden dat Fati en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes op zoek gaan naar een nieuwe club, waar de aanvaller wel speeltijd kan krijgen. Verschillende Europese grootmachten hebben Fati al op de korrel en Mendes wordt door Mundo Deportivo omschreven als een ‘magneet voor aanbiedingen’.