Invaller Noa Lang haalt gram na verrassende reservebeurt

Jong Oranje heeft dinsdagavond ook zijn zesde kwalificatiewedstrijd op rij voor het EK van volgend jaar weten te winnen. Nadat de Nederlandse talenten vrijdag al met 0-7 te sterk waren voor Jong Wit-Rusland, volgde dinsdagavond in Almere een 2-0 overwinning op Jong Noorwegen. Invaller Noa Lang speelde een hoofdrol door een kleine tien minuten voor tijd uit een fraaie volley de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. In de blessuretijd maakte Myron Boadu vervolgens ook nog de tweede Nederlandse goal.

De van zijn assistentenrol bij het ‘grote Oranje’ teruggekeerde Erwin van de Looi voerde drie wijzigingen door ten opzichte van wedstrijd tegen Jong Wit-Rusland. Jordan Teze, Justin Hoogma en Lang moesten genoegen nemen met een plekje op de bank, waarbij vooral de reservebeurt voor Lang opvallend was. De aanvaller van Ajax was tegen de Wit-Russen een van de gevaarlijkste spelers aan de kant van Jong Oranje en werd ook tegen de Noren in de basis verwacht. Voor Sven Botman, Deyovaisio Zeefuik en Javaîro Dilrosun was er juist wel ruimte in de basiself. Laatstgenoemd duo mocht van hun club Hertha BSC niet naar Wit-Rusland afreizen voor het duel van een paar dagen geleden, maar was tegen de Noren wel weer van de partij.

Deze wijzigingen leidden in de eerste helft niet tot veel aanvallend geweld van de thuisploeg. Dilrosun kreeg een paar minuten voor de rust op aangeven van Teun Koopmeiners de eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd, maar zijn inzet eindigde in het zijnet. Op slag van rust was er vervolgens ook een goede kans voor Boadu, die zijn inzet echter keihard op de lat boven doelman Julian Faye Lund zag eindigen.

What the ****. De spelers van Noorwegen kunnen hun lach nauwelijks inhouden als hun 'volkslied' klinkt in Almere. Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 8 september 2020

Vijf minuten na de onderbreking was er ook de eerste kans voor de Noren nadat Jens Petter Hauge alleen op Justin Bijlow af mocht en zijn inzet naast het doel stuurde. In de fase daarop golfde het spel op en neer en lieten de bezoekers zich in een paar minuten tijd vaker voor het vijandelijke doel zien dan in de hele eerste helft. De beste mogelijkheid was voor AZ’er Hakon Evjen, die na balverlies van clubgenoot Koopmeiners richting Bijlow kon maar net als Hauge even daarvoor naast schoot. Van de Looi trachtte vervolgens met het inbrengen van Lang en Cody Gakpo voor meer gevaar te zorgen en deze wissels betaalden zich in de slotfase toch nog uit.

Nadat de Noren al steeds meer moeite hadden om de tegenstander van zich af te houden resulteerde de druk van Jong Oranje een kleine tien minuten voor tijd tot de eerste goal van de avond. Na een aanval over links kon Dani de Wit de bal voorgeven en Lang maakte vervolgens met een fraaie volley bij de tweede paal zijn eerste goal namens Jong Oranje. Daarmee was het echter nog niet gedaan, want via een pegel op de paal van Aron Dönnum kwamen de Noren nog heel dicht bij de gelijkmaker. In de blessuretijd zorgde Boadu op aangeven van de eveneens ingevallen Ludovit Reis echter voor de beslissing.