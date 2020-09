Crysencio Summerville staat voor transfer naar Premier League

Crysencio Summerville is hard op weg naar de Premier League. De achttienjarige buitenspeler staat namelijk voor een overstap naar Leeds United. Het Algemeen Dagblad meldt vrijdagmiddag dat technisch directeur Frank Arnesen in onderhandeling is met de Engelse promovendus.

Volgens Voetbal International moeten Feyenoord en Leeds United het nog eens worden over de hoogte van de transfersom. De talentvolle aanvaller zou voor anderhalf miljoen euro op te halen zijn in De Kuip. Arnesen wil de aanvaller graag verkopen. Summerville werd onlangs uit de selectie van trainer Dick Advocaat gezet omdat hij weigert zijn in medio 2021 aflopende contract te verlengen.

Leeds, dat onder leiding van manager Marcelo Bielsa promoveerde naar de Premier League, wil Summerville zo snel mogelijk overnemen. De Engelse club hoopt nog dit weekend tot een akkoord te komen met Feyenoord over de transfersom. De belangstelling voor het talent is groot. Eerder meldden Wolverhampton Wanderers, Anderlecht, Rangers FC en Red Bull Salzburg zich voor de buitenspeler.

Ook vanuit de Eredivisie is er volgens het weekblad voldoende belangstelling. Summerville heeft zijn zinnen echter gezet op een transfer naar het buitenland. De aanvaller zag het niet zitten om komend seizoen een bijrol te vervullen in Rotterdam. Een rol bij het nieuwe Onder-21 elftal van Rini Coolen zag hij al helemaal niet zitten, waardoor een vertrek voor alle partijen de beste oplossing is.