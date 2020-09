‘Overmars komt terug op uitspraak en wil Suárez alsnog verleiden’

Marc Overmars zei vorige week rondom het oefenduel van Ajax met Hertha BSC (1-0) nog dat de kans 'klein' is dat Luis Suárez deze transferperiode terugkeert bij Ajax. Volgens Sport heeft de directeur voetbalzaken van Ajax de hoop echter nog niet definitief opgegeven. Overmars zou Suárez zelfs hebben verteld dat hij op korte termijn een bod wil neerleggen bij de 33-jarige aanvaller uit Uruguay.

Ajax incasseert maximaal 45 miljoen euro voor Donny van de Beek, die op het punt staat om bij Manchester United te tekenen. Daarnaast is Sergiño Dest nog steeds nadrukkelijk in beeld bij Juventus, waardoor een nieuwe miljoenendeal niet onmogelijk lijkt te zijn voor Ajax. De Amsterdamse club wil de transferinkomsten van in ieder geval Van de Beek aanwenden voor de komst van Suárez, zo klinkt het. Volgens Sport is Ajax zelfs bij machte om in de buurt te komen van het salaris van de routinier in het Camp Nou, dat op zeventien miljoen euro per jaar wordt geschat.

Overmars geeft ‘duidelijk antwoord’ op vraag over terugkeer Suárez bij Ajax

Ajax zou zich geen transfersom voor Suárez kunnen veroorloven, waardoor men wacht op ontbinding van diens tot 2021 lopende contract in Barcelona. Met een transfervrije status is er namelijk veel meer mogelijk. Verschillende Spaanse media meldden vorige week dat de advocaten van de aanvaller uit Uruguay hierover in gesprek zijn met het bestuur van de Catalaanse grootmacht. Overmars zou Suárez hebben gevraagd om te wachten op de aanbieding uit Amsterdam. Er wordt gerept over een tweejarig contract in de Johan Cruijff ArenA.

Na de twee seizoenen bij Ajax zou Suárez dan alsnog voor het avontuur in de Major League Soccer kunnen kiezen, zo voegt Sport toe. De Barcelona-aanvaller wordt nu ook al in verband gebracht met een overstap richting de Amerikaanse competitie, al blijft een definitieve deal voorlopig uit. Volgens Gianluca Di Marzio, transferexpert van Sky Italia, is Suárez tevens een serieuze optie voor Juventus, terwijl ook Paris Saint-Germain en Atlético Madrid de situatie met veel interesse volgen.