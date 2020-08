Overmars geeft ‘duidelijk antwoord’ op vraag over terugkeer Suárez bij Ajax

Het lijkt er niet op dat Luis Suárez zijn loopbaan vervolgt bij Ajax. De aanvaller van Barcelona heeft korte tijd geleden gesproken met zijn oude werkgever en hij zou zelfs al een contractaanbieding hebben gehad. Directeur voetbalzaken Marc Overmars laat rondom de oefenwedstrijd van Ajax tegen Hertha BSC van dinsdagavond echter doorschemeren dat de komst van Suárez zeer onwaarschijnlijk is.

"Laat ik het zo zeggen: de kans dat Suárez komt is vrij klein", vertelt Overmars in gesprek met Ziggo Sport. "Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is. Wij hebben wel contact gehad, maar we hebben met zo veel spelers contact. Oud-Ajacieden, bijvoorbeeld. Dat is logisch, dat moet je ook een beetje onderhouden." Suárez heeft van Ronald Koeman te horen gekregen dat hij mag vertrekken bij Barcelona, ondanks een doorlopend contract tot medio 2021. Een terugkeer bij Ajax, waar hij eerder bijna vier jaar speelde, is evenwel geen realistische optie meer.

Overmars geeft daarnaast een update over de stand van zaken bij Ajax op transfergebied. "Het is vrij rustig. Ik denk zeker dat de markt nog op gang moet komen. Dat is ook logisch: de Champions League is pas net afgelopen, dus dat gaat straks wel beginnen." Er is echter wel beweging rondom Ajax-spelers. "Voor sommige spelers is altijd belangstelling. Een paar spelers staan er goed op, voor één speler is redelijk serieuze interesse. Wie dat is? Dat zal vanzelf blijken." Na aandringen van presentator Bas van Veenendaal geeft Overmars toe dat het gaat om een speler uit het rijtje André Onana, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek. Of laatstgenoemde op het lijstje staat van Barcelona kan hij niet zeggen. "Geen idee, dat is in ieder geval nog niet op mijn bordje terechtgekomen."

De Ajax-directeur verwacht niet dat Ajax op korte termijn spelers toevoegt aan de selectie. "Ik hóéf ook niks te doen, ik zit vrij rustig", benadrukt Overmars. "Het is ook mooi om te zien hoe een paar spelers in deze voorbereiding hun kans pakken. Onze spits, bijvoorbeeld", zo verwijst hij naar de tegen Hertha BSC trefzekere Zakaria Labyad. "Hij doet het aardig, na een moeilijke periode." Overmars geeft tot slot aan dat Razvan Marin op het punt staat Ajax in te ruilen voor Cagliari. "Die kans is groot, als het papierwerk in orde is."