Koert Westerman onder vuur om seksistisch commentaar op verzorgster PSV

Koert Westerman heeft zich zaterdag in de nesten gewerkt tijdens Jong PSV - Excelsior (1-6). De 55-jarige commentator verzorgde live het commentaar van het Keuken Kampioen Divisie-duel namens FOX Sports en liet zich daarbij seksistisch uit over de vrouwelijke clubarts van PSV.

Tijdens de wedstrijd viel het oog van Westerman op Suzanne Huurman. De verzorgster van PSV kwam het veld op om de geblesseerd geraakte Kristófer Kristinsson te behandelen, maar Westerman trok de blessure van de aanvaller openlijk in twijfel. "Of zou hij gewoon graag verzorgd willen worden door de knappe verzorgster? Die spelers heb je ook. Ik ga er gewoon bij liggen, in de hoop dat ik haar even diep in de ogen kan kijken, en mijn move na de wedstrijd mag maken", zo becommentarieerde Westerman.

De commentator was echter nog niet uitgesproken over Huurman, die eerder onder meer deel uitmaakte van de medische staf van Go Ahead Eagles. "Wie wil dat niet, samen met haar lopen?", vroeg Westerman zich openlijk af. "Kristinsson is net bij de club, en heeft het nu al voor elkaar. Potverdorie, jaloers!"

Een vrouwelijke clubarts bij Jong PSV. Daar moet Koert Westerman een beetje aan wennen... ?? pic.twitter.com/sov2r4IZQA — Rypke Bakker (@RypkeBakker) August 29, 2020

De opmerkingen van Westerman werden op Twitter bekritiseerd, onder meer door journaliste Annemarie Postma van Het Parool. "Suzanne Huurman is clubarts bij PSV, consulent bij Real Madrid en heeft een CV in de medische wereld waar menigeen van droomt. En dan door de commentator zo weggezet worden. In- en intriest", schreef Postma onder meer. Westerman leek zich aanvankelijk van geen schuld bewust ("Nee hoor, ik vond haar gewoon knap"), maar ging daarna toch enigszins door het stof. "Ik ken Suzanne ook al een poosje, maar snap dat mijn opmerkingen inmiddels echt niet meer kunnen. Als ik mensen daarmee heb beledigd of boos gemaakt, bij dezen mijn welgemeende excuses."

Van FOX Sports heeft Westerman inmiddels een reprimande gekregen, zo laat de zender weten aan het Algemeen Dagblad. "We vonden het ongepast en hebben dat ook direct aan hem laten weten. Koert begrijpt dat ook en heeft daar inmiddels zijn welgemeende excuses voor aangeboden", klinkt het.