‘Christian Eriksen mag vertrekken door naderende deal met Barcelona’

Internazionale leek in de winterse transferperiode een grote slag te slaan door Christian Eriksen los te weken bij Tottenham Hotspur. Het eerste halfjaar van de spelmaker in Milaan is echter niet uitgelopen op een onverdeeld succes en Eriksen maakte van de zeventien wedstrijden die hij in de Serie A speelde slechts tweemaal de negentig minuten vol.

In de Italiaanse pers wordt al enige tijd de vraag gesteld of trainer Antonio Conte eigenlijk wel zat te wachten op de komst van de 28-jarige middenvelder, aangezien Eriksen niet echt in diens geliefde 3-5-2-systeem lijkt te passen. De Corriere dello Sport doet er zondag nog een schepje bovenop door te stellen dat Eriksen deze transferperiode alweer mag vertrekken als er een goed bod binnenkomt op de burelen van het Giuseppe Meazza.

Inter is namelijk druk bezig met de komst van Arturo Vidal en i Nerazzurri hebben de middenvelder van Barcelona volgens de berichtgeving zo goed als binnen. Conte kent Vidal nog van hun gezamenlijke tijd bij Juventus en weet dus precies wat hij heeft aan de Chileen, die een basisplaats lijkt te krijgen bij zijn nieuwe werkgever. Met verder Marcelo Brozovic en Nicolò Barella als waarschijnlijke basisklanten en concurrentie van spelers als Stefano Sensi, Roberto Gagliardini en Matías Vecino, is het perspectief op speeltijd voor Eriksen beperkt.

Inter heeft naar verluidt wel een mooie winst in gedachten voor Eriksen, die in januari nog voor 27,5 miljoen euro werd opgepikt in Londen. De Milanezen zouden namelijk minstens vijftig miljoen euro willen zien voor de nog tot medio 2024 vastliggende middenvelder. Tussenpersonen zouden inmiddels al voorzichtig aan het polsen zijn of er interesse is vanuit de Premier League voor de 95-voudig international van Denemarken.