Bartomeu verder in het nauw bij Barcelona door motie van wantrouwen

De positie van Josep Maria Bartomeu als voorzitter van Barcelona lijkt steeds meer te wankelen. Een protestgroep met de naam ‘Manifest Blaugrana’ is van plan om op korte termijn een motie van wantrouwen in te dienen tegen de preses van de Catalanen. De protestactie heeft de steun van presidentskandidaten Víctor Font i Manté, Jordi Farré and Lluís Fernández-Alá, zo klinkt het in de Spaanse media.

Naast de drie presidentskandidaten wordt het initiatief gesteund door acht supportersgroeperingen van Barcelona, te weten Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Cor Blaugrana, El Senyor Ramon, La Resistència del Palau, Manifest Blaugrana, Seguiment FCB en #Noiestwitterbarça. Met de motie van wantrouwen wil men zorgen voor het ‘per direct opstappen van het gehele bestuur van Barcelona’, zo valt te lezen in de vrijdag afgegeven persverklaring. De Barcelona-aanhang wordt opgeroepen de motie te steunen, omdat de club zich in een crisis bevindt.

"Wij eisen het onmiddellijk aftreden van de Barcelona-leiding", wordt Marc Duch, initiatiefnemer van Manifest Blaugrana, geciteerd door onder meer Goal. "Daarom is deze motie in het leven geroepen. Er moeten andere mensen aan het roer komen te staan, alleen dan gaat de club betere tijden tegemoet. We vragen de supporters van Barcelona om hun verantwoordelijk te nemen in deze voor de club zo zware tijden." De protestactie, die aanstaande maandag officieel begint, moet minimaal 16.000 handtekeningen opleveren.

Goal voegt toe dat Joan Laporta, een andere presidentskandidaat, nog niet heeft gereageerd op het initiatief van de achterban van Barcelona. Hij is doorgaans zeer kritisch op Bartomeu, maar het is niet bekend of de voormalig voorzitter van Barcelona de motie van wantrouwen zal steunen. Agustí Benedito, ook in de running voor het presidentschap, zou geen heil zien in de spontane actie van de Barcelona-fans

Het is al langer bekend dat Bartomeu tot uiterlijk maart 2021 als voorzitter aan Barcelona verbonden is. Vanwege de situatie rondom Lionel Messi zien veel supporters hem graag per direct vertrekken uit het Camp Nou. Het Catalaanse radiostation TV3 meldde donderdag dat Bartomeu bereid zou zijn om op te stappen, als Messi publiekelijk aangeeft dat hij toch aan de Catalaanse grootmacht verbonden blijft.