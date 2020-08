Bizarre reconstructie: de wanorde onder Setién en de frustraties bij Messi

Barcelona staat in brand. Lionel Messi heeft er genoeg van en heeft een vertrekwens ingediend. Sport legt in een uitgebreid stuk uit waar het is misgegaan tussen de 33-jarige wereldster en Barcelona het afgelopen jaar. Volgens de Catalaanse sportkrant komt de keuze van de aanvaller niet als een verrassing voor Barcelona. Al vanaf het gedwongen vertrek van Ernesto Valverde in januari en de aanstelling van Quique Setién dacht Messi aan een breuk. Sport geeft aan dat het zaadje bij de 4-0 nederlaag tegen Liverpool in mei 2019 in de halve finale van de Champions League is geplant.

"Anfield heeft een wond opengetrokken waarvan niemand wist hoe deze te laten helen. Niet aanvoerder Messi, niet coach Valverde en niet president Josep Maria Bartomeu. De één is al weg, een ander staat op het punt te vertrekken en van de laatste zijn de laatste dagen geteld. Niemand had een adequate reactie. Sindsdien is het gaan borrelen, met een explosie tot gevolg. (...) Messi wilde Neymar terug om de selectie weer competitief te maken. Maar de club was al bezig Antoine Griezmann te halen, een speler die er goed opstond bij Valverde. Ze haalden Griezmann, ondanks het feit dat de kleedkamer hiertegen was. Ze hebben niet alles gedaan wat ze konden doen, zou Neymar tegen Messi hebben gezegd over zijn mogelijke terugkeer bij Barcelona. Messi geloofde de versie van Neymar in plaats van het verhaal van de club."

Volgens Sport kreeg Messi vanaf toen nog minder vertrouwen in het bestuur en met name Bartomeu. Het contact tussen de twee bleef, maar beiden hadden een andere blik op de gang van zaken, een verschil van inzicht dat in de loop der tijd erger werd. Messi zou de tijd van ex-president Joan Laporta (2003-2010) missen, de tijd waarin hij werd betrokken bij de koers van de club. Dit was niet het geval bij Bartomeu. "Messi weet dat de suggesties die hij heeft gedaan nooit waarheid zijn geworden. Dit zorgde ervoor dat hij zich niet langer speciaal voelde bij Bartomeu. Hij weet dat er halve waarheden of leugens aan hem zijn verteld, waardoor het wantrouwen jegens Bartomeu werd vergroot."

Ook de komst van Griezmann zou bij Messi niet goed zijn gevallen. De spits maakte medio 2019 voor 120 miljoen euro de overstap van Atlético Madrid naar Barcelona, maar weet nog niet te imponeren in het Camp Nou. Vooralsnog staat de teller van de 29-jarige aanvaller op 15 doelpunten en 4 assists in 48 wedstrijden. "Griezmann was niet welkom bij een belangrijk deel van de kleedkamer", vervolgt Sport. "De Fransman voelde zich vanaf het begin geïsoleerd. Bepaalde acties van Griezmann vielen niet in goede aarde bij de spelersgroep, zoals de 'ik blijf'-video (in de zomer van 2018, toen hij nog actief was bij Atlético, red.) of andere statements van hem. Ondanks dat hij vorig jaar als grote ster werd onthaald, voelde hij zich nooit belangrijk. Toen Valverde aan de aanvoerders van Barcelona vroeg hoe ze tegen de komst van Griezmann aankeken, hadden ze de trainer een wedervraag gesteld: En waar laat je hem spelen dan? De coach kon daar niet direct een helder antwoord op geven."

"Messi heeft altijd gezegd dat een competitieve ploeg het enige dat nodig was om zijn loopbaan bij Barcelona te laten beëindigen. Maar nu ziet hij een erg zwakke ploeg. Ze lieten Neymar gaan, hebben het geld slecht gespendeerd op de transfermarkt en hebben Neymar ook niet meer teruggehaald." Messi begon in januari te twijfelen over zijn toekomst, na het ontslag van Valverde en de benoeming van Setién. "Messi was niet te spreken over de trainerswissel. Hij was ook niet geraadpleegd. Setién wekte snel ergernis op binnen de selectie van Barcelona. Hij komt tekort, hij is respectloos, hij vernedert en hij leert ons zelfs hoe we een bal moeten controleren zijn volgens een bron enkele uitspraken die in de kleedkamer zijn gevallen."

"Er wordt gezegd dat zelfs de kalmste spelers als Riqui Puig en Ronald Araújo verbale gevechten voerden met Setién. Messi, Luis Suárez en andere spelers begonnen Setién en zijn staf de rug toe te keren. Enkelen besloten soms zelfs niet eens aanwezig te zijn bij de besprekingen vlak voor de wedstrijd. Excuses kwamen er niet. Toen Setién Suárez een keer op de bank had gezet en de spits even later een doelpunt had gemaakt, ging hij tijdens de goalviering tekeer tegen de coach. De situatie was onhoudbaar, aldus een bron. Er heerste echter geen unaniem gevoel binnen de kleedkamer. Veel spelers probeerden de situatie te negeren en ongemakkelijke confrontaties te vermijden. Marc-André ter Stegen was een van de weinigen die probeerde te bemiddelen. Dat mislukte. In privésfeer waren er zelfs enkele spelers die Leo en Luis bekritiseerden omdat ze hun eigen plan trokken. Messi zou geen verbindende aanvoerder zijn."

"De situatie verslechterde iedere dag. De opstelling was altijd een probleem in de kleedkamer. Setién was gevraagd zijn woorden bij zijn presentatie waar te maken en jonge spelers als Riqui Puig en Ansu Fati te gebruiken, maar achter de schermen gaf de trainer aan dat hij werd geconfronteerd met het verzoek van de zwaargewichten in de kleedkamer om met meer ervaren spelers te voetballen. Laat de kinderen op de bank, laat ze aan het einde maar invallen. Setién gaf toe: de veteranen speelden vaak in de sleutelwedstrijden." Na de 1-2 nederlaag tegen Osasuna midden juli was duidelijk dat niet Barcelona, maar Real Madrid de landstitel pakte. Messi was woest en gaf aan de president en de club aan te willen vertrekken, maar dit nieuws kwam destijds niet naar buiten. Barcelona dacht dat Messi een van zijn bekende neerslachtige buien had die hij ook had gekend bij de nationale ploeg van Argentinië en eerder bij Barcelona onder Josep Guardiola, Luis Enrique of Tata Martino."

Na de historische 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de halve finale van de Champions League was het duidelijk: er was absoluut geen toekomst meer voor Setién bij Barcelona. "Bartomeu negeerde de voorkeur van de kleedkamer voor Mauricio Pochettino of Julen Lopetegui en ging voor Koeman, een coach die bij Valencia een soortgelijke, moeilijke situatie kende. Ze zeggen dat Leo geen inspraak had op de benoeming van Koeman. Het was een besluit van Bartomeu en Eric Abidal (voormalig technisch directeur, red.). Messi zelf had geen duidelijke voorkeur." Samen met Koeman stelde de club een 'zwarte lijst' samen met spelers die mochten vertrekken, onder wie Suárez en Arturo Vidal, twee goede vrienden van Messi. "De woede van Leo jegens Bartomeu nam toe. Messi had continu direct en indirect gewaarschuwd, binnenskamers en in het openbaar. Dinsdag eindigde het verhaal op een slechte manier met een burofax."