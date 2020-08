‘Koeman geeft niet op en wil nieuw gesprek; Messi negeert Bartomeu’

Barcelona heeft nog altijd een sprankje hoop dat Lionel Messi komend seizoen in het Camp Nou te bewonderen is. Volgens het Catalaanse radiostadion RAC1 moet Ronald Koeman ervoor zorgen dat Messi alsnog bij Barcelona blijft. De trainer wil op korte termijn in gesprek gaan met zijn aanvoerder, in de hoop dat de breuk gelijmd kan worden.

Koeman is bereid om voor de tweede keer om de tafel te gaan met Messi. De Nederlandse trainer wil de Argentijn graag bij zijn selectie houden en hoopt hem te kunnen overtuigen in een nieuw onderhoud. Tijdens zijn presentatie als trainer van Barcelona noemde Koeman Messi nog 'de beste speler ter wereld'. Hij benadrukte dat hij hem er hoe dan ook bij wilde houden. Het is onbekend of Koeman en Messi al contact hebben gehad over een nieuw gesprek. Josep Mario Bartomeu wil ook graag opnieuw om tafel met de captain. De voorzitter heeft geprobeerd om met hem in contact te komen, maar Messi laat niets van zich horen. Volgens RAC1 wil de aanvaller het contact via zijn advocaten laten verlopen.

Messi houdt zich tot dusver stil. Volgens Goal kunnen de fans op korte termijn een toelichting verwachten van Messi over zijn besluit om te vertrekken bij de Spaanse topclub. Er staat geen datum gepland voor de toelichting van Messi, maar het is naar verluidt zijn intentie om in de komende dagen het stilzwijgen te doorbreken. Afgelopen dinsdag heeft hij bij de clubleiding zijn vertrekwens kenbaar gemaakt. Na een gesprek met Koeman heeft Messi de knoop doorgehakt en wil hij weg uit het Camp Nou, ondanks een doorlopend contract tot medio 2021. Nu hij de clubleiding heeft ingelicht, wil Messi ook aan de fans uitleggen waarom hij heeft besloten om te vertrekken.