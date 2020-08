AZ neemt eerste horde richting Champions League na miraculeuze ontsnapping

AZ heeft zich op miraculeuze wijze geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. De Alkmaarders keken tegen Viktoria Plzen in de vierde minuut van de blessuretijd nog tegen een 0-1 achterstand aan, maar dankzij een rake strafschop van Teun Koopmeiners stond er na negentig minuten een 1-1 stand op het scorebord. Invaller Albert Gudmundsson bezorgde AZ in de verlenging met twee doelpunten een 3-1 overwinning, waardoor de groepsfase van het miljardenbal in beeld blijft. De ploeg van trainer Arne Slot weet zich tevens in ieder geval verzekerd van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League, daar de verliezers van de derde en vierde voorronde van het zogenaamde league path richting de Champions League afvallen naar de groepsfase van het tweede Europese toernooi.

Het duel in het AFAS Stadion was het eerste officiële duel in Nederland sinds 8 maart. De voorbereiding van AZ richting het duel in de tweede voorronde van de Champions League verliep stroef en de generale tegen Telstar eindigde afgelopen vrijdag in een 1-1 gelijkspel. In Tsjechië werd de competitie afgelopen maanden wel afgemaakt en Viktoria Plzen begon het nieuwe seizoen in de 1.Liga met een 3-1 overwinning op Opava. Omdat het AFAS Stadion vanwege de verbouwing aan het dak momenteel niet over verlichting beschikt, werd er al om 16.30 uur afgetrapt in Alkmaar.

Het lijkt een kwartier voor tijd helemaal mis te gaan voor AZ. David Limbersky schiet Viktoria Plzen met een droge knal op 0-1. ?? FOX Sports 1 #?? #azplz pic.twitter.com/r4xMjI3F5q — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 26, 2020

AZ-trainer Arne Slot ruimde basisplaatsen in voor Ron Vlaar en Calvin Stengs, die allebei de afgelopen tijd met blessures kampten. De Alkmaarders begonnen enigszins slordig aan het treffen met de nummer twee van Tsjechië, al had dat vermoedelijk ook te maken met de harde wind. Het eerste gevaar kwam van Viktoria Plzen, al bracht een kopbal van Ales Cermák AZ-doelman Marco Bizot niet echt in de problemen. Het was een van de spaarzame mogelijkheden van de eerste helft, daar AZ er zelfs voor het eerst sinds maart 2014 helemaal niet in slaagde om op doel te schieten. Het gevaarlijkste moment deed zich voor toen Dani de Wit opdook in het strafschopgebied, maar hij bleek buitenspel te staan.

Na rust kwam AZ een stuk beter voor de dag dan in de eerste helft, in ieder geval in aanvallend opzicht. Vrijwel direct kregen de Alkmaarders een goede mogelijkheid, toen Owen Wijndal Dani de Wit vond bij de eerste paal. Zijn inzet ging via een tegenstander bijna over Viktoria Plzen-doelman Aleš Hruška heen, maar de sluitpost wist de bal in twee instanties uit zijn doel te houden. Bij een schot van Stengs hoefde Hruška niet in te grijpen, daar de inzet gekeerd werd door een verdediger. Direct was ook Viktoria Plzen gevaarlijk, toen Cermák van dichtbij recht op Bizot volleerde.

Check de blik van Kenneth Perez na de reactie van Ronald de Boer en Jan-Joost van Gangelen op de 1-1 van AZ tegen Viktoria Plzen in de 94E MINUUT! ???? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 26 augustus 2020

Nadat Oussama Idrissi zich liet zien met een gevaarlijk schot kwam AZ tot scoren, ware het niet dat de treffer van Myron Boadu werd geannuleerd wegens buitenspel. Slot moest Stengs vervolgens naar de kant halen voor Gudmundsson, waarna het erop begon te lijken dat de wedstrijd geen winnaar zou krijgen. Een kwartier voor het einde werd de wedstrijd echter opengebroken. David Limbersky verraste Bizot met een droge knal vanuit de hoek van het strafschopgebied. Slot bracht Ferdy Druijf als breekijzer binnen de lijnen en zag Gudmundsson nog opduiken in kansrijke positie, maar hij raakte de bal volledig verkeerd. Nadat Gudmundsson ook nog een inzet op de paal zag gaan, leek het Champions League-avontuur voor AZ er op te zitten.

Dat er uiteindelijk toch een verlenging uitgesleept werd door de formatie van Slot, was te danken aan een strafschop in de laatste minuut van de blessuretijd. Druijf werd gevloerd door doelman Hruška, waarna scheidsrechter Luís Miguel Branco Godinho uit Portugal de bal op de stip legde. Koopmeiners maakte vanaf elf meter geen fout en bepaalde de eindstand na negentig minuten spelen daarmee op 1-1. Met zeven minuten op de klok in de verlenging pakte AZ door. Een uiterst fraaie pass van Fredrik Midtsjö bereikte Gudmundsson, die oog in oog met Hruška koel bleef en de 2-1 op het scorebord bracht.

Albert Gudmundsson zet AZ met een zeer knappe goal op 2-1. Nu zijn de Alkmaarders weer heel dichtbij de derde voorrondes van de Champions League. ?? FOX Sports 1 #?? #azplz pic.twitter.com/3Cw11O9meJ — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 26, 2020

Boadu liet een mogelijkheid onbenut om het duel op slot te gooien, waarna Viktoria Plzen aanzette in het slot van de eerste helft van de verlenging. Lukas Kalvach schoot in kansrijke positie over en kort na de onderbreking in de verlenging claimden de Tsjechen een handsbal bij AZ in het strafschopgebied. De Portugese leidsman weigerde de bal op de stip te leggen en vrijwel direct daarna kreeg Boadu een levensgrote kans op de 3-1. De spits faalde echter nadat hij ontsnapt was aan de defensie. Het was vervolgens vooral tegenhouden voor AZ, bijvoorbeeld toen Milan Havel vrij voor Bizot opdook en over kopte. Het was uiteindelijk Gudmundsson die op aangeven van Boadu met zijn tweede treffer drie minuten voor tijd een einde aan alle onzekerheid maakte en AZ met een 3-1 overwinning verder bracht in de kwalificatiecyclus van de Champions League.