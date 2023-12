Vlaar: ‘Heel kwalijk, schrijnend! Hij laat Manchester United hier in de steek’

Ron Vlaar heeft geen goed woord over voor Bruno Fernandes na het duel tussen West Ham United en Manchester United (2-0). De 29-jarige aanvoerder van the Red Devils liet Jarrod Bowen opzichtig lopen bij het openingsdoelpunt en ‘liet zijn team en club daardoor in de steek’. “Echt schrijnend”, aldus Vlaar.

De ploeg van Erik ten Hag liep zaterdagmiddag tegen de achtste competitienederlaag van het seizoen aan in het London Stadium. Na een eerste helft met weinig kansen bezorgden Bowen en Mohammed Kudus de thuisploeg de volle buit: 2-0.

Na afloop van het duel wordt het openingsdoelpunt geanalyseerd in de studio van Viaplay, waar Vlaar te gast is. De oud-verdediger, die zelf jarenlang in de Premier League speelde met Aston Villa, schrikt van de houding van Fernandes.

"Dit kan gewoon niet. Je laat gewoon je club & je team in de steek. En dat vind ik echt nog een understatement." @RonVlaar4 over de rol van aanvoerder Bruno Fernandes bij de 1-0#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #WHUMUN pic.twitter.com/3o54DzmSsw — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 23, 2023

“Wat er fout gaat bij Manchester United? Ja, Fernandes... Dat vind ik wel schrijnend hoor, moet ik eerlijk zeggen”, zegt Vlaar terwijl hij naar de beelden van het openingsdoelpunt kijkt. “Dat is dan de aanvoerder van je ploeg...”

“Hij is verantwoordelijk voor Bowen bij de 1-0. Hij laat hem gewoon lopen! Hij geeft hem ook niet over, hè. Het is niet dat hij tegen een teamgenoot zegt: ‘Komt-ie! Komt-ie!’ Nee, hij laat hem gewoon lopen en wandelt gewoon”, zegt de analist.

“Dat is dan je aanvoerder. Dat is echt heel kwalijk. Echt schrijnend.” Presentator Koen Weijland vraagt aan Vlaar of Fernandes gecorrigeerd zou worden door zijn teamgenoten. “Ik heb geen idee. Ik neem aan dat ze die beelden ook gelijk terugzien op de bank. Volgens mij hebben ze daar nu ook een iPad. Maar ja, dit kán gewoon niet.”

“Je laat gewoon je club en team in de steek. En dat vind ik echt nog een understatement. Je moet het voortouw nemen. Ze gaan door een moeilijke fase en hebben een moeilijk seizoen. Als aanvoerder moet je vooraan staan en dit soort dingen kunnen je dan echt niet overkomen”, aldus Vlaar.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Arsenal 17 12 3 2 20 39 2 Aston Villa 18 12 3 3 16 39 3 Liverpool 17 11 5 1 21 38 4 Tottenham Hotspur 18 11 3 4 13 36 5 Manchester City 17 10 4 3 20 34 6 West Ham United 18 9 3 6 1 30 7 Newcastle United 18 9 2 7 14 29 8 Manchester United 18 9 1 8 -5 28 9 Brighton & Hove Albion 18 7 6 5 3 27 10 Chelsea 17 6 4 7 2 22 11 AFC Bournemouth 17 6 4 7 -8 22 12 Fulham 18 6 3 9 -5 21 13 Brentford 17 5 4 8 0 19 14 Wolverhampton W. 17 5 4 8 -8 19 15 Crystal Palace 18 4 6 8 -8 18 16 Everton 18 8 2 8 1 16 17 Nottingham Forest 18 3 5 10 -14 14 18 Luton Town 17 3 3 11 -14 12 19 Burnley 18 3 2 13 -18 11 20 Sheffield United 18 2 3 13 -31 9

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties