Ten Hag weigert interview met Viaplay: ‘Dit heb ik nog nooit gehoord’

Donderdag, 2 november 2023 om 11:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:58

Erik ten Hag heeft woensdagavond bedankt voor een interview met Viaplay. De manager van Manchester United was even daarvoor op eigen veld afgedroogd door Newcastle United (0-3) in de strijd om de EFL Cup. In de studio van de sportzender kon de actie van Ten Hag op weinig sympathie rekenen.

"Wij krijgen door dat Erik ten Hag niet beschikbaar is voor een interview", deelt presentator Koen Weijland analisten Cedric van der Gun en Ron Vlaar en de kijkers mee. "Dat is niet verplicht, maar hij lijkt daar dus onderuit te komen. Voor de wedstrijd heeft hij ook de persconferentie niet gedaan. Ook dat is niet verplicht overigens."

?? Erik ten Hag staat de pers ???????? te woord na 0-3 nederlaag tegen Newcastle United#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #CarabaoCup pic.twitter.com/iEDOhSsGfE — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 1, 2023

Vlaar begrijpt wel dat Ten Hag een keer overslaat. "Wat moet je nog zeggen in zijn situatie?", aldus de oud-verdediger, die vervolgens bijdraait. "Alsnog zou ik het sterk vinden als hij het wel had gedaan. Ik bedoel: je bent wel de trainer. Misschien wordt hij door de club wel een beetje uit de wind gehouden."

Van der Gun kan er geen begrip voor opbrengen. "Het hoort er wel een beetje bij. Het verbaast me een beetje. De eerstvolgende keer als hij er wel staat ben ik heel benieuwd naar zijn uitleg. Tot nu toe heeft hij altijd keurig netjes de pers te woord gestaan."

"Het lijkt me dat je daar als club toch ook niet blij mee bent en niet voor staat dat dat gebeurt?", haakt Weijland nogmaals in. "Ik heb dit nog nooit gehoord. Bart (Nolles, red.) en Jaap (Stam, red.) helemaal op Old Trafford..."

Strijdbaar

Ten Hag heeft overigens niet alle media geweigerd. Tegenover the Daily Mail toonde hij zich strijdbaar. "Ik ben een vechter. Ik heb er vertrouwen in dat ik het tij kan keren, maar ik realiseer me dat we onszelf momenteel in een slechte positie bevinden."

Door de 3-0 nederlaag is United, regerend titelhouder, al vroeg uitgeschakeld in de strijd om de EFL Cup. Ook in de Premier League zijn de zorgen groot voor Ten Hag. United leed al vijftien verliespunten en bezet daarmee een teleurstellende achtste plek.