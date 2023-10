Marciano Vink weet welke twee clubs favoriet zijn in de poule van Feyenoord

Woensdag, 4 oktober 2023 om 22:21 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:13

Ron Vlaar, Giovanni van Bronckhorst en Marciano Vink zijn ronduit lovend over de wedstrijd die Feyenoord woensdagavond tegen Atlético Madrid speelde. De Rotterdammers kwamen in Madrid tot twee keer toe op voorsprong, maar gingen uiteindelijk nipt onderuit: 3-2. Na het duel gaven Van Bronckhorst, Vlaar en Vink aan onder de indruk te zijn van de ploeg van trainer Arne Slot.

“Ik denk dat Feyenoord reclame heeft gemaakt voor zichzelf en voor de Nederlandse competitie”, aldus analist Vlaar in de studio van RTL7. “Alleen je staat nu met lege handen, en dat is wel heel zuur. Ze hadden echt genoeg kansen op de 3-3. Het is jammer dat het niet is gelukt, want ze hadden het echt verdiend.”

Van Bronckhorst, naast Vlaar aan tafel, is het daarmee eens. “Feyenoord heeft bij vlagen gedomineerd, maar de teleurstelling van de nederlaag zal nu even de overhand hebben. Ik denk dat Arne tegen zijn team zal zeggen dat ze op de goede weg zijn. En dat zijn ze ook.”

"Feyenoord begon gewoon heel brutaal, heel goed” vervolgt Gio, die tussen 2015 en 2019 zelf trainer van Feyenoord was. “Ze creëerden heel veel kansen. Vroeger zag je Atlético als een soort harmonica met elkaar meebewegen. Iedereen wist wat hij moest doen, maar dit Atlético is nog niet zover.”

Volgens Van Bronckhorst is Feyenoord momenteel verder dat de ploeg van Diego Simeone. "Ze (Atlético, red.) kunnen wel sterker worden, maar Feyenoord is verder, in hun ontwikkeling als team dan."

Ook bij ESPN wordt de wedstrijd van Feyenoord besproken, tijdens Voetbalpraat. “Zoals deze wedstrijd denk ik ook wel uitwees, zijn voor mij Atlético en Feyenoord de favorieten in deze poule”, is Vink duidelijk. “Lazio is ten opzichte van vorig seizoen niet heel veel sterker geworden, en Feyenoord is wel echt veel sterker geworden. Helemaal als ik zie wat ze vanavond tot het einde aan druk kunnen uitoefenen op Atlético.”

“Ik acht Feyenoord wel sterker dan Lazio”, vervolgt de analist. “En Celtic... ja, dat hebben we gezien in de eerste wedstrijd. En ik snap echt wel dat Celtic-uit een ander verhaal is, en dat je daar ook scherp moet zijn. Maar dit Feyenoord hoeft voor Celtic en Lazio niet bang te zijn, en ik denk zelfs voor Atlético-thuis ook niet.”