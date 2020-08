PSV hanteert wegens bewezen diensten ‘zachter prijsje’ bij belangstelling

PSV heeft zich versterkt met Yvon Mvogo. De 26-jarige doelman komt over van RB Leipzig en lijkt ervan uit te gaan dat hij in Eindhoven de eerste doelman wordt. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Jeroen Zoet tegelijkertijd op weg kan zijn richting de uitgang, daar PSV met hem heeft afgesproken dat er een ‘zachter prijsje’ dan normaal zal worden gehanteerd als er belangstelling bestaat.

Zoet werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan FC Utrecht en heeft bij PSV nog een contract tot medio 2021. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen streed de 29-jarige doelman met Lars Unnerstall om de positie van eerste doelman, maar de komst van Mvogo zet de ‘keepershiërarchie’ in Eindhoven mogelijk op zijn kop. De nieuwe trainer Roger Schmidt wil graag de beschikking hebben over een meevoetballende doelman en het bleef een vraagteken of Zoet en Unnerstall binnen dit plaatje pasten.

Ondanks dat Zoet ‘meer allround’ is, was het al niet helemaal zeker of hij deze transferwindow bij PSV zou blijven. De Eindhovenaren zijn bereid om mee te werken aan een transfer en hebben vooral vanwege zijn verdiensten voor de club toegezegd om een ‘zachter prijsje’ te hanteren. Zoet werd in een eerder stadium al eens gelinkt aan een overstap naar het buitenland. De elfvoudig international speelt al praktisch zijn hele loopbaan voor PSV - los van huurperiodes bij RKC Waalwijk en FC Utrecht - en heeft voorlopig 260 officiële wedstrijden achter zijn naam staan.

PSV gaat Mvogo voor twee seizoenen huren van RB Leipzig, wat betekent dat Schmidt tot het voorlopige einde van zijn contract over een doelman beschikt die ‘in zijn straatje past’. Het betekent een weinig hoopgevend vooruitzicht voor Zoet en Unnerstall. Naast deze drie keepers staat ook Hidde Jurjus nog onder contract in Eindhoven, maar hij lijkt de club op korte termijn te gaan verlaten voor een avontuur bij het in de 3. Bundesliga uitkomende KFC Uerdingen 05. Robbin Ruiter, afgelopen seizoen de reservedoelman, vertrok onlangs al naar Willem II.