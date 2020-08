‘Barcelona schakelt door en wil na Van de Beek nog een Ajacied’

Barcelona en Ronald Koeman loeren bij Ajax niet alleen op Donny van de Beek. Nicolás Tagliafico staat ook op het lijstje van potentiële aanwinsten in het Camp Nou, zo verzekert Marca zondag. Barcelona kan werk gaan maken van de 27-jarige linkervleugelverdediger als er één of meerdere linksbacks de club gaat verlaten.

Onder anderen Jordi Alba en Junior Firpo staan op de nominatie om de grootmacht achter zich te laten. Eerstgenoemde back ligt nog tot medio 2024 vast en was de afgelopen jaren een vaste basiskracht, maar Koeman is bereid afscheid te nemen van de 31-jarige grootverdiener. Ook de 24-jarige Firpo, die eveneens tot medio 2024 onder contract staat, mag uitkijken naar een nieuw avontuur.

Tagliafico, die ook in de belangstelling staat van onder meer Leicester City, heeft met Ajax reeds afgesproken dat hij mag verkassen als er een goed bod en een mooie club zich aandient. Naar verluidt voldoet een bedrag van 25 miljoen, waardoor Barcelona de Argentijn als een goedkope optie ziet. Tagliafico, die vorig jaar ook al in verband werd gebracht met de Catalanen, beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een contract dat loopt tot medio 2022.

De back van Ajax zou bij een vertrek van Alba de eerste keuze worden bij Koeman, terwijl bij een transfer van Firpo de 25-voudig international met Alba moet strijden om een basisplek. De Ajacied is niet de enige linksback die op het lijstje van Koeman prijkt. Eerder werden al de namen van Angeliño (Manchester City) en José Gayà (Valencia) genoemd en Marca bevestigt de belangstelling van de club in dit duo.