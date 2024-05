‘Arsenal wil Ajax naast Hato en Ramaj ook beroven van andere sleutelspeler'

Arsenal wil voordat zij volgend seizoen hun oefencampagne starten een nieuwe spits aantrekken. Voor de invulling van die positie hebben de Londenaren volgens the Independent twee namen die op het wensenlijstje prijken: Brian Brobbey en Alexander Isak.

Arsenal wilde eigenlijk in de zomer ook al een spits aantrekken en richtte toen de pijlen op Brentford-spits Ivan Toney, zo schrijft de Engelse krant. De Engelsman werd toen echter getaxeerd op een transferwaarde van honderd miljoen pond.

Dat was de Noord-Londenaren veel te gortig en sindsdien is de aanvalsleider ver teruggezakt op het prioriteitenlijstje. Inmiddels zijn Isak en Brobbey de twee overgebleven topkandidaten voor de nummer 9-positie.

Isak geniet momenteel de voorkeur, zo meldt the Independent, maar binnen Arsenal heerst de verwachting dat de handtekening van de centrumspits een moeilijke opgave wordt. Newcastle United zal zich niet bepaald gewillig opstellen tegenover een verkoop.

Mikel Arteta wil zijn selectie snel op orde hebben en is daarom niet van plan lang te wachten op de komst van Isak. Als het aantrekken van de Zweed te moeilijk blijkt, is Brobbey naar verluidt 'de meest waarschijnlijke' optie.

De derde naam die op de lijst staat is die van Viktor Gyökeres, die een ongekend productief seizoen meemaakt bij de Portugese kampioen Sporting Portugal.

Jorrel Hato

Ondertussen blijft men in Londen ook geïnteresseerd in de diensten van Jorrel Hato. De achttienjarige centrumverdediger is als linksbenige verdediger een interessant transferdoelwit voor Arteta.

Diant Ramaj

berichtte eerder deze maand bovendien over de vermeende interesse vanin Ajax-doelman Diant Ramaj. De Duitse doelman zou als back-up moeten fungeren voor David Raya. Aaron Ramsdale, de huidige nummer twee, gaat het Emirates Stadium in de zomer hoogstwaarschijnlijk verlaten.