‘Ik was geen fan van Memphis Depay, hij was er mentaal nog niet aan toe’

Louis Saha zou een terugkeer van Memphis Depay bij Manchester United toejuichen. De 26-jarige aanvaller speelde woensdagavond in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München (0-3 nederlaag) mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Olympique Lyon: nu de club zich niet heeft geplaatst voor Europees voetbal, ligt een vertrek van Depay voor de hand. Hij heeft zijn tot medio 2021 doorlopende contract immers nog niet verlengd.

In zijn eerste dienstverband bij Manchester United kon Depay niet imponeren: de aankoop van Louis van Gaal speelde in anderhalf jaar tijd 33 competitieduels, waarin hij 2 keer scoorde. Saha, zelf ook oud-speler van Manchester United, ziet echter dat Depay zich naderhand in rap tempo heeft ontwikkeld. "Ik was geen fan van Memphis Depay toen hij hier speelde, want ik had het idee dat hij er mentaal niet aan toe was. Maar hij is echt beter geworden als voetballer en heeft zich bewezen als zwaargewicht in de Ligue 1", erkent de Fransman.

"Depay is echt volwassen geworden. Hij is de leider van een indrukwekkend Olympique Lyon", voegt Saha daaraan toe tijdens de Football Index Podcast. "Hij heeft altijd de kwaliteiten gehad om op topniveau te spelen en ik denk dat hij heel gemotiveerd zal zijn om terug te keren op Old Trafford en te bewijzen dat hij goed genoeg is." Depay miste een groot gedeelte van het afgelopen seizoen door een ernstige kruisbandblessure, maar speelde alsnog 22 officiële wedstrijden en scoorde daarin 15 keer.

Woensdagavond, na de verloren halvefinalewedstrijd, liep technisch directeur Juninho al vooruit op het mogelijke vertrek van bepalende spelers. Hij zei het logisch te vinden dat er belangstelling komt voor smaakmakers als Moussa Dembélé en Houssem Aouar. Juninho noemde Depay niet bij naam, al liet voorzitter Jean-Michel Aulas eerder dit jaar doorschemeren dat de kans op contractverlenging van de aanvaller klein is indien Olympique Lyon zich niet zou plaatsen voor Europees voetbal.