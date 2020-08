KNVB vindt ontsnappingsclausule in contract voor herhaling vatbaar

KNVB-directeur Eric Gudde wist maandagochtend om 09.50 uur genoeg toen hij gebeld werd door Ronald Koeman. De bondscoach gaf aan dat hij opnieuw benaderd was door Barcelona en dat hij zijn droomclub niet voor een derde keer wilde afzeggen. Koeman had een clausule in zijn contract bij de bond waardoor hij kon vertrekken zodra Barcelona een afkoopsom op tafel zou leggen. Hoewel Gudde baalt van het vertrek van Koeman, vindt hij het een goede regeling en sluit hij niet uit dat een dergelijke clausule opgenomen wordt in het contract met een toekomstige bondscoach.

Maandagochtend nam Koeman telefonisch contact op met Gudde. “Hij zei: Eric, wij zijn altijd open en eerlijk tegen elkaar geweest. Je weet de reden waarom ik in Spanje was. Na die 2-8 (nederlaag tegen Bayern München, red.) heb ik contact met de voorzitter van Barcelona gehad. Ik heb er goed over nagedacht. Ik ga Barcelona niet voor de derde keer afzeggen, zeker niet in de wereld waarin we nu leven. Dus ik ik wil naar Barcelona, punt. Ik maak gebruik van de clausule.”

Ruud Gullit: 'Het is jammer dat Koeman gaat'

Koeman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag trainer van Barcelona zou willen worden. Hij liet een clausule in zijn KNVB-contract opnemen, waardoor hij tussentijds zou kunnen vertrekken wanneer Barcelona zich zou melden. De Catalanen moeten naar verluidt een bedrag op tafel leggen van tussen de drie en zes miljoen euro. “Het is inderdaad een serieus bedrag”, aldus Gudde, die niet wil uitwijden over de details van de clausule. De directeur benadrukt dat iedereen altijd van zijn contract af kan en het voor Koeman niet per se makkelijker was om te vertrekken doordat er vooraf afspraken over waren gemaakt.

“Nee, het enige is: hij kan gebruikmaken van zijn clausule, maar daar zaten wel spelregels aan vast waaraan hij en Barcelona moeten voldoen, bijvoorbeeld een bedrag”, zegt Gudde. Of hij nog een keer een dergelijke clausule in een contract zou zetten wanneer hij een nieuwe bondscoach aanneemt? “Ik had liever gehad dat hij was gebleven. Maar dit is een clausule die in ieder geval financieel nog profijt oplevert. Dus, ja, dit type contract is wat mij betreft wel uitstekend om in een volgende fase opnieuw te doen. Maar dat hangt altijd van de omstandigheden en persoon af met wie je gaat praten.”

Voorselectie Oranje bekend: Perr Schuurs opvallendste naam

De KNVB heeft de voorselectie van Oranje naar buiten gebracht, die nog werd samengesteld onder leiding van Ronald Koeman. Lees artikel

Gudde vertelt dat er tijdens de onderhandelingen met Koeman in eerste instantie niet over Barcelona werd gesproken. “Maar dan komt de zaakwaarnemer erbij en dan komen dit soort aspecten altijd aan de orde. Bij hem (Koeman, red.) alleen maar over Barcelona. Over Barcelona hebben we toen deze hele duidelijke afspraak gemaakt”, aldus Gudde. De KNVB gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach en tot die tijd worden de taken van Koeman overgenomen door Dwight Lodeweges. "We kijken in eerste instantie naar de meest passende trainer voor deze groep. Daarna zien we wel of diegene wel of niet vrij is”, aldus Gudde.