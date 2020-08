Voorselectie Oranje bekend: Perr Schuurs opvallendste naam

De KNVB heeft de voorselectie van Oranje voor de wedstrijden in de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september) bekendgemaakt. Het betreft de laatste voorselectie van Ronald Koeman, die het Nederlands elftal heeft verlaten voor Barcelona. De KNVB heeft eerder bekendgemaakt dat Dwight Lodeweges voorlopig aan de slag gaat als interim-bondscoach. Perr Schuurs is de enige nieuwe naam in de voorlopige spelersgroep van het Nederlands elftal.

Schuurs is bij Ajax nog niet verzekerd van een basisplek, maar maakt dus wel al deel uit van de voorlopige selectie van Oranje. Op de 32-koppige lijst zijn ook onder anderen Mohamed Ihatteren (PSV), Teun Koopmeiners en Owen Wijndal (beiden AZ) te vinden. Deze drie spelers wachten nog op hun debuut voor de nationale ploeg, maar zaten eerder al wel bij de voorselectie.

Oranje moet het voortaan zonder Koeman doen. De trainer leidde Nederland naar het EK, maar door het coronavirus is dit toernooi verplaatst naar medio 2021. Mede door de onzekerheden inzake het virus heeft Koeman besloten te opteren voor zijn droomclub Barcelona. Lodeweges neemt voorlopig de honneurs waar bij Oranje, maar de KNVB is wel op zoek naar een definitieve opvolger van Koeman.

Voorselectie Oranje:

Doel: Jasper Cillessen (Valencia), Jeroen Zoet (PSV), Tim Krul (Norwich City), Marco Bizot (AZ)

Verdediging Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Perr Schuurs, Daley Blind (beiden Ajax), Owen Wijndal (AZ), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Stefan de Vrij (Internazionale), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joel Veltman (Brighton & Hove Albion)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Leroy Fer (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Myron Boadu (AZ), Mohamed Ihattaren (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).