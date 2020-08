Barcelona ‘vergeet’ naam van Ajax-doelwit Luis Suárez op te noemen

Is Luis Suárez inderdaad op weg naar de uitgang bij Barcelona én keert hij wellicht terug naar Ajax? Voorzitter Josep Maria Bartomeu sprak dinsdagavond in een interview met Barça TV uitgebreid over het reilen en zeilen bij de Spaanse topclub. Zo kondigde de sportbestuurder niet alleen de naderende aanstelling van Ronald Koeman aan, maar insinueerde hij ook dat bepaalde spelers al weten dat ze moeten vertrekken. Zo werd Suárez bijvoorbeeld niet in een rijtje met spelers geschaard die per se in het Camp Nou dienen te blijven.

Bartomeu kreeg de vraag wie absoluut niet te koop zijn. “Lionel Messi en heel veel andere voetballers. Het zou een cliché zijn als ik alleen Messi zou zeggen. Hij is de beste speler van de voetbalgeschiedenis, maar er zijn andere voetballers die evenmin te koop zijn. Veel jonge voetballers. Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet, Frenkie de Jong, Nélson Semedo, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann…", somde de bestuurder van de Catalanen op. "Het zijn allemaal voetballers waar we heel veel op rekenen en die naar Barcelona zijn gekomen om hier ook heel lang te blijven.”

“Sommige maatregelen zullen drastisch zijn en we zullen eervol afscheid moeten nemen van enkele spelers die ons alles hebben gegeven. Er zijn spelers die moeten vertrekken om anderen te halen”, vervolgde Bartomeu zijn relaas op het clubkanaal van Barcelona. “Ik heb met Koeman gesproken over versterkingen en spelers die weg moeten. Dat zijn onderwerpen die de revue zijn gepasseerd, maar dit kan pas concreet worden zodra Koeman daadwerkelijk een contract heeft ondertekend. Ja, er komen nieuwe spelers, maar het hangt ook af van de grenzen van ons salarisbudget.”

Niet elke veteraan, onder meer Suárez dus, is per se verzekerd van zijn continuïteit binnen Barcelona, al is onduidelijk wie wat voor toekomst heeft. Het contract van de 33-jarige Uruguayaan loopt nog een jaar door. “Elke voetballer is een beslissing en een individueel gesprek. Sommigen van hen weten het al en is het lang geleden verteld. We zullen netjes met alle spelers in gesprek gaan om de situatie uit te leggen. Het zijn stuk voor stuk legendarische voetballers, die alle eer moeten krijgen.”

Ajax hoopt deze zomer een poging te kunnen ondernemen om Suárez terug te halen. De interesse vanuit Amsterdam in de aanvaller is serieus en de clubs zouden onderling al contact hebben gehad. Suárez heeft zelf altijd gezegd dat hij ooit terug wil keren naar Amsterdam. Hij droeg tussen 2007 en 2011 al het shirt van Ajax, dat hem destijds overnam van FC Groningen. Met 111 doelpunten in 159 officiële wedstrijden was de Uruguayaan onmisbaar bij Ajax. In januari 2011 dwong de aanvaller een transfer naar Liverpool af en drie jaar later verkaste hij naar Barcelona.