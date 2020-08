Hans Kraay jr. kiest zijn favoriete opvolger voor Koeman en passeert De Boer

De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach nu Ronald Koeman op het punt staat om Oranje in te ruilen voor een dienstverband bij zijn droomclub Barcelona. Hans Kraay junior vindt dat de bond moet gaan voor een trainer die vergelijkbaar is met Koeman. In gesprek met FOX Sports legt de oud-voetballer uit waarom Henk ten Cate volgens hem de meest geschikte kandidaat is.

In de media passeerden reeds diverse namen de revue. De namen van Peter Bosz, Frank de Boer en zelfs Arsène Wenger gaan rond. “Je denkt al heel snel aan Frank de Boer”, zegt Kraay jr., die liever iemand anders voor de groep van Oranje ziet staan. “Die heeft het bij Ajax natuurlijk fantastisch gedaan, maar bij de afgelopen drie clubs (Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United, red.) is dat beduidend minder geweest. Ik snap dat mensen snel zijn naam noemen, maar ik zou iemand zoals Ronald Koeman nemen.”

Het leven bij Oranje na Koeman: De Boer, Van Gaal of toch een verrassing?

Kraay jr. zou het wel weten als hij het voor het zeggen zou hebben bij de KNVB. “Ik zou Henk ten Cate benaderen”, zegt hij stellig. “Iemand die nationaal en internationaal een bepaalde statuur heeft. Iemand die, net als Ronald Koeman, houdt van spanning. Die boven de groep kan staan, iemand die goed met de jonge jongens overweg kan. Zo oud is hij namelijk nog niet, hij is 65. Ik zou hem nemen.”

Ten Cate heeft een rijk verleden als trainer. Zo was hij eindverantwoordelijke bij onder meer Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam, Vitesse, NAC Breda, Ajax en Panathinaikos, terwijl hij assistent-trainer was bij Barcelona en Chelsea. Ten Cate is clubloos sinds zijn vertrek bij Al-Ittihad. Koeman wordt naar verwachting op korte termijn gepresenteerd bij Barcelona. Hij neemt Alfred Schreuder mee als assistent-trainer.