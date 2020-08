Het leven bij Oranje na Koeman: De Boer, Van Gaal of toch een verrassing?

Een klein jaar voor het EK komt het dienstverband van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal ten einde. De 57-jarige bondscoach begint op korte termijn aan zijn droombaan bij Barcelona, als opvolger van de ontslagen Quique Setién. Het stelt de KNVB enigszins voor een probleem, want een geschikte opvolger is met het EK in aantocht wellicht niet snel gevonden. Desondanks lijken er voldoende kandidaten rond te lopen om Oranje op de eindronde van 2021 naar successen te loodsen. Voetbalzone zet de meest prominente gegadigden op een rijtje.

Frank de Boer

Jarenlang een vertrouwd gezicht als centrale verdediger van Oranje, met Jaap Stam als zijn vaste kompaan. Na zijn actieve loopbaan was de Noord-Hollander enige tijd werkzaam als assistent-bondscoach, onder meer op het zilveren WK van 2010. Toenmalig bondscoach Bert van Marwijk is lovend over de trainerskwaliteiten van zijn vroegere rechterhand. "Frank had toen al alle facetten van het trainerschap onder de knie, leidinggeven was geen probleem en hij ziet tactisch óngelooflijk veel", zo zei hij in mei in gesprek met De Telegraaf. Valentijn Driessen, chef voetbal van voornoemde krant, heeft De Boer ook bovenaan zijn lijstje staan. "Dat lijkt me een hele verstandige optie."

Peter Bosz

De huidige trainer van Bayer Leverkusen sprak toevallig onlangs met het Duitse persbureau DPA over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. "Bondscoach worden is het hoogste dat in Nederland kan worden bereikt. Het zou geweldig zijn als het zover komt. Zo niet, dan is het zo", zo klonk het. Bosz is naar eigen zeggen al eens eerder in beeld geweest bij de top van de KNVB. "Maar toen stond ik nog onder contract bij Borussia Dortmund. In voetbal draait veel om timing. Ik las dat Jürgen Klopp niet beschikbaar was toen Bayern München hem wilde halen. Maar dat betekent dus niet dat Bayern hem niet wilde." Nadeel is wel dat Bosz zijn contract in Leverkusen eerder dit jaar met twee seizoenen verlengde.

Een laatste kunstje voor Louis van Gaal

Louis van Gaal

De inmiddels 69-jarige oefenmeester geniet inmiddels van zijn voetbalpensioen in Portugal. Een aantrekkelijke aanbieding vanuit Zeist doet hem wellicht terugkeren in de trainerswereld. Van Gaal is gepokt en gemazeld in de absolute top en hij was tevens tweemaal eerder bondscoach van Oranje. Het eerste dienstverband eindigde in mineur, want Nederland liep onder zijn leiding plaatsing mis voor het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Twaalf jaar later, in 2014, volgde sportieve revanche. Van Gaal loodste het Nederlands elftal tot ieders verrassing naar de derde plaats op het WK in Brazilië.

Mark van Bommel

De oud-middenvelder kende als speler de nodige successen bij onder meer PSV en Bayern München. Zijn relatie met Oranje is echter turbulent te noemen. Hij botste hard met voormalig bondscoach Marco van Basten, al kwam jaren later eerherstel. Met zijn schoonvader Bert van Marwijk aan het bewind bereikte de controleur de finale van het WK in 2010, door Spanje met 0-1 gewonnen. Van Bommel kent inmiddels ook de harde wetten van het trainersvak, want in december vorig jaar volgde een dag na de 3-1 nederlaag tegen Feyenoord ontslag als oefenmeester van PSV.

Phillip Cocu

De huidige manager van Derby County was tussen 2008 en 2012 als assistent-bondscoach verbonden aan het Nederlands elftal. Het is niet ondenkbaar dat de oud-speler van onder meer PSV en Barcelona samen met zijn goede vriend Frank de Boer instapt bij Oranje, mocht die mogelijkheid hem worden geboden. Het contract van Cocu in Engeland loopt nog drie jaar door, waardoor de KNVB met een afkoopsom over de brug dient te komen. De Derby-coach is in voorbereiding op zijn tweede seizoen in de Championship. De jaargang 2019/20 werd afgesloten met een enigszins tegenvallende tiende plaats, zes punten achter de play-offs om promotie.

Giovanni van Bronckhorst

De voormalig linksback van Oranje is sinds januari bezig aan zijn eerste trainersklus over de grens, bij het Chinese Guangzhou R&F. Vanwege de aanhoudende coronacrisis duurde het echter maanden voordat de ex-coach van Feyenoord daadwerkelijk aan de slag kon. Het lijkt onwaarschijnlijk dat van Bronckhorst zijn avontuur in China zo snel al wil opgeven, al kan dat uiteraard veranderen met een aantrekkelijk aanbod van de KNVB-leiding. In 2017, toen nog als coach van Feyenoord, had hij nog geen trek in Oranje. "Ik zit hier perfect op mijn plek. Ik heb het hier naar m'n zin en dat wil ik zo houden", zo klonk het ruim drie jaar geleden.

Erik ten Hag

De huidige Ajax-trainer lijkt niet tot de topfavorieten te behoren om Koeman op te volgen in aanloop naar het EK. Desondanks was Ten Hag al eerder in beeld voor een soortgelijke functie. Jaren geleden wilde de Duitse voetbalbond hem aanstellen als eindverantwoordelijke voor het Onder-21-elftal. "Dat was in 2009 of 2010", zei Matthias Sammer, destijds werkzaam als technisch directeur bij de DFB, vorig jaar in een interview met BILD. "Het liep stuk op afspraken over zijn specifieke verantwoordelijkheden." Sammer wist de Nederlandse coach enkele jaren later voor het beloftenelftal naar Bayern München te halen.

Verrast de KNVB iedereen met de aanstelling van Arsène Wenger?

Arsène Wenger

Gaat de KNVB wellicht op de buitenlandse tour? Volgens presentator Jan Joost van Gangelen van FOX Sports heeft Arsène Wenger, momenteel in dienst van de FIFA, zichzelf gemeld als kandidaat voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De inmiddels zeventigjarige Fransman, jarenlang hét boegbeeld van Arsenal, is naar verluidt niet tevreden over de beperkte invloed die hij bij de wereldvoetbalbond heeft als Chief of Global Football Development. "Dat is natuurlijk een toptrainer, die kun je daar wel neerzetten", aldus voormalig international Ronald de Boer

Dick Advocaat

De inmiddels 72-jarige Feyenoord-coach stond al drie keer eerder aan het roer bij Oranje, met de laatste keer in 2017 op interim-basis. Wellicht dat Advocaat het bondscoachschap van het Nederlands elftal kan combineren met diens baan in De Kuip, waar zijn contract doorloopt tot volgend jaar zomer. De oefenmeester van de Rotterdamse club heeft de nodige ervaring op eindtoernooien. Onder zijn leiding bereikte Nederland op het WK van 1994 de kwartfinale, terwijl op het EK van 2004 de halve finale het eindstation was.

Bert van Marwijk

De enige trainer die net als Rinus Michels en Ernst Happel de finale van het WK wist te bereiken als bondscoach van Oranje. Net als zijn illustere voorgangers moest Van Marwijk het in 2010 doen met de zilveren plak. De KNVB wil wellicht met een doorgewinterde coach naar het EK, een trainer die ervaring heeft op verschillende eindtoernooien. Het is niet ondenkbaar dat de ex-trainer van onder meer Feyenoord en Borussia Dortmund in dat geval zijn schoonzoon Mark van Bommel opneemt in de technische staf.

Henk ten Cate

De voormalig Ajax-coach stond in het voorjaar van 2017 op het punt om aan te treden bij Oranje. Ten Cate had van toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen de toezegging gekregen dat hij op de bank zou komen te zitten. Uiteindelijk werd door de KNVB gekozen voor Dick Advocaat als opvolger van de ontslagen Danny Blind. Ondanks alle inspanningen liep Nederland kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland mis. Wellicht krijgt Ten Cate enkele jaren later opnieuw een kans van de KNVB, al lijken enkele collega's over betere papieren te beschikken.