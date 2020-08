‘Hans Hateboer bereikt persoonlijk akkoord over absolute droomtransfer’

Hans Hateboer ruilt Atalanta mogelijk in voor Juventus. Zondagavond meldt Calciomercato dat de verdediger van Atalanta een principeakkoord heeft bereikt met de kampioen van de Serie A, maar dat beide clubs nog geen overeenstemming hebben bereikt over een transfersom. Volgens de berichtgeving mikt Atalanta op een bedrag van 25 miljoen euro voor Hateboer.

Hoewel er nog geen sprake is van witte rook, zou Juventus niet zijn geschrokken van de vraagprijs van Atalanta. De clubs hebben niet alleen contact over Hateboer, maar ook over Duván Zapata en Robin Gosens. Juventus is onder de indruk van het drietal, terwijl doelman Mattia Perin van la Vecchia Signora mogelijk de omgekeerde weg bewandelt. De kersverse trainer Andrea Pirlo gaat vermoedelijk met een sterk gerenoveerde selectie werken en ziet de komst van Hateboer wel zitten.

Hoewel het contract van de Nederlander nog twee jaar doorloopt, bevestigde hij zaterdag aan Voetbal International dat hij hoopt op een transfer. "Volgens mij is dit het maximale dat je met Atalanta kunt presteren", stelde de 26-jarige vleugelverdediger, die met Atalanta de kwartfinale van de Champions League bereikte. "De resultaten zijn de laatste jaren als een raket omhoog geschoten. Met afgelopen seizoen als absoluut hoogtepunt. Hoeveel méér valt er nog uit te halen hier? Niet veel, denk ik."

Drie jaar geleden maakte Hateboer voor ruim drie ton de overstap van FC Groningen naar Atalanta. Hij kwam sindsdien tot 134 officiële wedstrijden voor de club, waarvan 42 in het afgelopen seizoen. Twee jaar geleden leek Hateboer nog op weg naar Valencia, maar beide clubs bereikten geen akkoord over een transfersom: Valencia bood twaalf miljoen euro, terwijl Atalanta niet afweek van de vraagprijs van vijftien miljoen euro. Mogelijk ziet Juventus in Hateboer een vervanger van rechtsback Mattia De Sciglio, die in de laatste weken van het seizoen geblesseerd was en volgens Italiaanse media mag vertrekken bij de club.