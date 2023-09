Marten de Roon krijgt lachers op zijn hand met hilarische heatmap

Vrijdag, 22 september 2023 om 11:48 • Laatste update: 13:08

Marten de Roon heeft de lachers maar weer eens op zijn hand gekregen. De middenvelder van Atalanta opende de groepsfase van de Europa League donderdagavond met een 2-0 overwinning op het Poolse Rakow. De Oranje-international rende bij het rustsignaal direct het veld af en dat had zo zijn reden, zo laat De Roon nu weten.

For the people wondering why I ran off the field… here’s my heat map of the game. pic.twitter.com/LczEm3Tqx7 — Marten de Roon (@Dirono) September 21, 2023

“Voor de mensen die zich afvragen waarom ik van het veld rende... hier is mijn heatmap van de wedstrijd”, schrijft de Nederlander in een post op social media. Op de heatmap laat De Roon op humoristische wijze zien ook lang op het toilet te hebben gezeten. Met De Roon en Teun Koopmeiners in de basis en Hans Hateboer de gehele wedstrijd op de bank, won Atalanta relatief simpel van Rakow. Charles De Ketelaere en Ederson zorgden voor de doelpunten.