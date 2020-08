Hans Hateboer maakt verrassende vertrekwens bekend na topseizoen

Als het aan Hans Hateboer ligt, heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Atalanta gespeeld. De rechtsback staat volgens Voetbal International in de belangstelling van clubs uit Engeland en Spanje en is naar eigen inzicht toe aan een nieuwe uitdaging. Vorig seizoen eindigde Hateboer met Atalanta als derde in de Serie A, terwijl de club de kwartfinale van de Champions League bereikte. Hij denkt niet dat er nog veel grotere prestaties in het vat zitten.

Woensdag werd Atalanta uitgeschakeld in de Champions League door twee late doelpunten van Paris Saint-Germain (1-2). "Volgens mij is dit het maximale dat je met Atalanta kunt presteren", stelt de 26-jarige vleugelverdediger. "De resultaten zijn de laatste jaren als een raket omhoog geschoten. Met afgelopen seizoen als absoluut hoogtepunt. Hoeveel méér valt er nog uit te halen hier? Niet veel, denk ik."

Drie jaar geleden maakte Hateboer voor ruim drie ton de overstap van FC Groningen naar Atalanta. Hij kwam sindsdien tot 134 officiële wedstrijden voor de club, waarvan 42 in het afgelopen seizoen. Twee jaar geleden leek Hateboer nog op weg naar Valencia, maar beide clubs bereikten geen akkoord over een transfersom: Valencia bood twaalf miljoen euro, terwijl Atalanta niet afweek van de vraagprijs van vijftien miljoen euro.

"Ik ga ervan uit dat de situatie nu anders is", geeft Hateboer aan. "Destijds speelde ik pas anderhalf jaar bij Atalanta, nu heb ik drieënhalf jaar mijn bijdrage aan het succes van de club geleverd. Dat is een periode waarna je volgens mij samen een tussenweg moet kunnen vinden." De verdediger zegt de persoonlijke drang te hebben om 'nieuwe dingen te ontdekken', maar hij benadrukt het naar zijn zin te hebben in Bergamo. Zijn contract loopt nog twee jaar door.