Manchester United verhuurt Tahith Chong en verblijdt Davy Klaassen

Werder Bremen heeft zich versterkt met Tahith Chong. De aanvaller wordt komend seizoen door Manchester United verhuurd aan de Bundesliga-club, zo meldt Kicker. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd door de betrokken clubs, maar een officiële aankondiging wordt spoedig verwacht. Bij Manchester United was voor Chong weinig perspectief door de concurrentie van spelers als Marcus Rashford, Daniel James, Mason Greenwood en Anthony Martial.

Volgens Kicker blijft Manchester United 'een groot gedeelte' van het salaris van Chong, dat ruim twee miljoen euro bedraagt op jaarbasis, op zich nemen. The Red Devils hadden graag een huurdeal gesloten met een club die voor een aanzienlijk deel wilde meebetalen aan de loonkosten, maar dat is niet gelukt. Omdat Werder Bremen zich niet bereid toonde om het salaris over te nemen, krijgt de club slechts één seizoen de beschikking over Chong; in eerste instantie zette de club in op een huurdeal van twee seizoenen.

De twintigjarige Chong maakte in 2016 de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar die van Manchester United. Sindsdien speelde hij vijf wedstrijden in de Premier League, waarvan drie in het afgelopen seizoen. Volgens eerdere berichtgeving uit Duitsland ziet Werder in Chong een potentiële opvolger van Milot Rashica, mocht laatstgenoemde deze zomer nog vertrekken. Rashica wordt in verband gebracht met clubs als Liverpool, Borussia Dortmund en RB Leipzig.

Eerder deze maand bevestigde technisch directeur Frank Baumann dat er 'iemand' wordt toegevoegd aan de selectie, als Rashica inderdaad vertrekt. Nu blijkt echter dat de komst van Chong al is afgerond voordat een eventueel vertrek van Rashica een feit is. Davy Klaassen zal blij zijn met het akkoord: de viceaanvoerder van Werder Bremen liet eerder op de zaterdag al doorschemeren dat hij zijn landgenoot graag verwelkomt. "Hij is een type voetballer van wie we er nog niet veel hebben", zei Klaassen onder meer in de Duitse pers. "Hij is een goede dribbelaar die een man kan passeren. Hij zou een goede versterking voor ons kunnen zijn."