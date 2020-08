De Boer ziet ‘ongelooflijke’ situatie bij Ajax: ‘Zoveel winst maak je niet snel’

Ajax kan volgens The Sun een bod van Arsenal van omgerekend 27,8 miljoen euro verwachten op Quincy Promes, zo werd eerder deze week naar buiten gebracht. "Quincy zou meteen op het vliegtuig stappen", liet een bron dichtbij de vleugelaanvaller weten aan de Britse krant. Het gerucht over een mogelijke overstap richting de Premier League zorgt voor verbazing bij Ronald de Boer, die echter ook niet uitsluit dat Promes zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld.

"Hij is net weer in Amsterdam en heeft een goed seizoen gedraaid", verklaart oud-speler De Boer in zijn rol van analist in de studio van FOX Sports. "Dat Arsenal voor Promes komt, vind ik wel opmerkelijk. Of Ajax het moet willen? Voor een megabedrag waarschijnlijk wel." Promes, die net zijn eerste seizoen bij Ajax achter de rug heeft, beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een doorlopend contract tot de zomer van 2024.

"Maar misschien wil Promes helemaal niet", houdt De Boer een slag om de arm. "Hij is net lekker weer op z'n plek en is gek van Amsterdam. Ik begrijp heel goed als hij lekker bij Ajax zou blijven." De oud-middenvelder snapt evenwel heel goed dat directeur voetbalzaken Marc Overmars een miljoenenbod van Arsenal wellicht niet kan weigeren. "Hij heeft 15 miljoen gekost. Als je 35 miljoen kan pakken, zal Ajax denken: nou, Quincy...Het zou kunnen. Het is ongelooflijk, zoveel winst maak je niet snel."

De Boer verwijst naar de 15,7 miljoen euro die Ajax medio 2019 overmaakte naar Sevilla voor de komst van Promes. De 28-jarige buitenspeler speelde eerder in het buitenland voor Spartak Moskou. Promes is momenteel met Ajax in voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen. Sparta Rotterdam is op 13 september de eerste tegenstander van de ploeg van trainer Erik ten Hag.