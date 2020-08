‘Ajax kan Engels megabod verwachten voor Quincy Promes’

Ajax raakt deze zomer mogelijk Quincy Promes kwijt. De 28-jarige aanvaller staat volgens The Sun in de serieuze belangstelling van Arsenal, dat overweegt een bod van omgerekend 27,8 miljoen euro uit te brengen. "Quincy zou meteen op het vliegtuig stappen", zou een bron dichtbij Promes aan de Britse tabloid hebben toevertrouwd.

Daarmee zou Ajax flink winst kunnen maken op Promes, die een jaar geleden voor minimaal 15,7 miljoen euro werd overgenomen van Sevilla. De vleugelspits maakte een uitstekende indruk in zijn eerste seizoen in de Johan Cruijff ArenA. Ondanks twee blessures kwam de Oranje-international tot twaalf goals en vier assists in twintig Eredivisie-duels. In de Champions League voegde Promes daar nog eens vier goals en een assist aan toe.

Met zijn goede spel in Amsterdam zou Promes de interesse hebben gewekt van Arsenal-manager Mikel Arteta. "Het zou een geweldige deal zijn, voor hem en voor Arsenal", denkt The Sun. De boulevardkrant beweert daarnaast dat Ajax-trainer Erik ten Hag bereid is om Promes, met wie hij ook al werkte bij Go Ahead Eagles, te verkopen.

Arsenal werkt op de achtergrond druk aan versterkingen voor volgend seizoen. Zo zijn the Gunners dichtbij het aantrekken van Willian, die transfervrij zal overkomen van Chelsea. De 32-jarige Braziliaan heeft al een medische keuring ondergaan in het Emirates Stadium en zal volgens verschillende Engelse media voor drie jaar tekenen.