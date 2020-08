‘Barcelona weet Arsène Wenger niet te overtuigen en grijpt mis’

Arsène Wenger heeft een aanbieding van Barcelona naar de prullenbak verwezen, zo meldt Le10Sport woensdagavond. Het Franse voetbalblad pakt uit met een exclusief verhaal waarin wordt gemeld dat de ex-trainer van Arsenal nog altijd zeer in trek is. Hij kreeg de afgelopen maanden diverse aanbiedingen, waaronder ook een vanuit Catalonië.

Wenger vertrok in 2018 als manager bij Arsenal en is sindsdien clubloos. Hij vult zijn dagen met werkzaamheden voor de FIFA als head of global football development en als analist voor de Franse en Engelse televisie. De afgelopen maanden zou hij diverse aantrekkelijke aanbiedingen hebben ontvangen van clubs. Barcelona is de laatste club die een lijntje naar hem heeft uitgegooid, zo klinkt het. Naar verluidt wil de club af van Quique Setién en is de zoektocht naar een nieuwe trainer in volle gang. Wenger zou Barcelona niet direct ‘nee’ hebben verkocht. Na een aantal gesprekken heeft hij geweigerd.

Barcelona nam het afgelopen seizoen afscheid van Ernesto Valverde. Begin januari werd de trainer ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Setién werd voor de groep gezet, maar ook onder zijn leiding draait het niet optimaal. Onder meer aanvoerder Lionel Messi zou allesbehalve onder de indruk zijn van de werkwijze van de huidige trainer. Nadat de landstitel uit handen werd gegeven en Real Madrid voor de 34ste keer in de clubgeschiedenis kampioen werd, meldden Spaanse media dat een ontslag van Setién reëel is. In de wandelgangen werden Xavi, Mauricio Pochettino en Ronald Koeman genoemd als opvolgers.