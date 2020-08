Man United kijkt bij Barça, Bayern en Juventus naar alternatief voor Sancho'

Jadon Sancho vertrekt deze transferperiode niet meer bij Borussia Dortmund, zo verzekerde technisch directeur Michael Zorc afgelopen maandag. Manchester United hoeft derhalve niet langer te rekenen op de komst van de Engelse aanvaller, al staat de deur nog wel op een kier. The Red Devils kijken echter verder dan Sancho en hebben inmiddels drie alternatieven geïdentificeerd.

Volgens The Times is onder meer Kingsley Coman in beeld bij Ed Woodward, directeur aan- en verkoopbeleid van Manchester United. Men heeft wat betreft de snelle vleugelaanvaller de voorkeur voor een verhuurperiode. Bayern München ziet echter meer heil in een definitieve transfer. Coman, in voorbereiding op het Champions League-duel met Barcelona van vrijdagavond, ligt bij de Duitse kampioen nog drie seizoenen vast.

Douglas Costa wordt naast The Times door Tuttosport naar voren geschoven als mogelijke aanwinst van Manchester United. De rechtsbenige buitenspeler is naar verluidt één van de slachtoffers van de vernieuwingsdrift van de nieuwe trainer Andrea Pirlo, die de bezem door de selectie van Juventus wil halen. Het is evenwel nog onduidelijk of Costa, met een verbintenis tot 2022 bij La Vecchia Signora, de stap naar de Premier League ziet zitten.

Ousmane Dembélé zou ook op de radar zijn verschenen van Manchester United, dat is doorgedrongen tot de halve finale van de Europa League. Er zou zelfs al zijn gesproken met het management van de blessuregevoelige vleugelaanvaller. Woodward zet naar verluidt in op een huurdeal met een optie tot koop. Barcelona zou wel oren hebben naar een tussentijdse verkoop van Dembélé, die momenteel herstellende is van een zware hamstringblessure en die nogal eens een loopje neemt met de discipline. Een officieel bod is echter nog niet binnengekomen in het Camp Nou.