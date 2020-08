Grote verrassing in transfersoap Sancho: ‘Het besluit is definitief’

Jadon Sancho gaat niet naar Manchester United verkassen. Michael Zorc, technisch directeur van Borussia Dortmund, zegt in gesprek met Duitse media dat er geen transfer gaat plaatsvinden. “Hij speelt volgend seizoen voor ons. Het besluit is definitief. Ik denk dat dit al jullie vragen wel beantwoordt.” Het contract van de aanvaller bij BVB is vorig jaar in het geheim zelfs met een seizoen verlengd tot medio 2023, zo bevestigt Zorc tegenover BILD.

Sancho werd maandenlang in verband gebracht met een uitgaande transfer bij de Bundesliga-club. Manchester United werd op een gegeven moment het concreetst en er zou al een persoonlijk akkoord zijn bereikt met de jongeling. Het was vandaag D-Day voor de Engelse club: als men er niet zou uitkomen met Dortmund, zou laatstgenoemde club een streep door de transfer zetten.

De club uit Manchester had naar verluidt 120 miljoen euro op tafel moeten leggen om Sancho over te nemen. De clubs kwamen er echter niet uit, waardoor de Engelsman ook volgend seizoen bij BVB speelt. Ed Woodward, verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid op Old Trafford, zou het genoemde bedrag te gortig vinden en daardoor bezig zijn geweest met andere constructies. Dortmund heeft de deur nu echter definitief dichtgegooid.

Zogezegd ligt Sancho dus niet tot medio 2022, maar een jaar langer vast. "We hebben zijn salaris afgelopen zomer al aangepast vanwege zijn prestaties. Daarbij hebben we ook zijn contract verlengd", legt Zorc uit. Sancho, afkomstig van Manchester City, speelt sinds 2017 voor Dortmund en heeft vooralsnog 34 keer gescoord en 43 assists afgeleverd in 99 wedstrijden voor de Duitse topclub.