Onstopbare Romelu Lukaku schiet Peter Bosz naar huis

Internazionale staat in de halve finale van de Europa League. De ploeg van trainer Antonio Conte rekende maandagavond in de Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf met 2-1 af met het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Dat had Inter vooral te danken aan uitblinker Romelu Lukaku, die een groot aandeel had in de eerste treffer en zelf de tweede voor zijn rekening nam. Inter speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Shakhtar Donetsk en FC Basel.

Het duel kende een knotsgekke openingsfase, met drie doelpunten en een teruggetrokken penalty binnen het half uur. Internazionale opende na een kwartier de score. Lukaku liet zich met de rug naar het doel aanspelen in de zestien en zag zijn schot uit de draai ternauwernood geblokt worden. De bal kwam op de rand van de zestien bij Barella, die met buitenkant voet de verre hoek trof: 1-0.

Het tweede doelpunt volgde een kleine zes minuten later. Opnieuw werd Lukaku met de rug naar het doel bereikt, ditmaal door een inspeelbal van Ashley Young. De ijzersterke centrumspits draaide weg bij verdediger Edmond Tapsoba en gleed de bal vervolgens knap binnen: 2-0. Leverkusen had op dat moment nog niets laten zien, maar kwam vier minuten later plots terug in de wedstrijd.

Kai Havertz stond na een op het oog onbedoelde een-twee met Kevin Volland plots voor doelman Samir Handanovic en scoorde via de benen van de doelman: 2-1. Enkele minuten later floot scheidsrechter Carlos del Cerro Grande resoluut voor een penalty van Inter na vermeend hands van Daley Sinkgraven. De arbiter constateerde na het bekijken van de beelden echter dat de ex-Ajacied de bal slechts met de schouder raakte en trok de strafschop in.

In de tweede helft had Leverkusen het initiatief, maar de Duitsers hadden het zeer lastig om kansen te creëren tegen de gesloten defensie van Inter. Invaller Alexis Sánchez had het duel na een prachtige steekbal van de eveneens ingebrachte Christian Eriksen kunnen beslissen, maar de Chileen schoot oog-in-oog op doelman Lukás Hrádecky. Eriksen speelde even later ook Victor Moses vrij, die met een laag schot eveneens op Hradecky stuitte. Eriksen bleef bedrijvig en versierde in de slotfase een strafschop, maar die werd teruggedraaid vanwege hands in de aanloop. Leverkusen probeerde nog aan te zetten, maar kansen leverde dat niet meer op.