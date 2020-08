AZ legt zich neer bij besluit en kent opponent in tweede CL-voorronde

AZ is in de tweede voorronde van de Champions League gekoppeld aan het Tsjechische Viktoria Plzen, zo heeft de loting maandagmiddag uitgewezen in het Zwitserse Nyon. Over twee weken (25 of 26 augustus) wacht een ontmoeting over één duel achter gesloten deuren in Alkmaar. De andere ploegen die AZ had kunnen loten waren Besiktas (Turkije) en Rapid Wien (Oostenrijk). De Alkmaarders behoorden tijdens de loting net als PAOK Saloniki en Lokomotiva Zagreb tot de ongeplaatste ploegen. Bovendien heeft de club naar buiten gebracht dat het zich neerlegt bij het besluit van de KNVB en UEFA om Ajax het meest gunstige Champions League-ticket toe te kennen. Er zal geen vervolgprocedure gestart worden, zo klinkt het.

Met Viktoria Plzen treft de ploeg van trainer Arne Slot de nummer twee van het afgelopen seizoen in Tsjechië. Mocht AZ de tweede voorronde overleven in het league path, dan komt het terecht in de derde voorronde op weg naar de groepsfase van het miljardenbal. In die ronde stromen ook nog Benfica, FK Krasnodar, Dynamo Kiev, AA Gent en Stade Rennes in. Via het league path worden twee tickets voor de groepsfase van de Champions League verdeeld. Mocht AZ er niet in slagen om de tweede voorronde te overleven, krijgt de formatie van Slot nog een kans in de kwalificatiecyclus van de Europa League.

5 - AZ are yet to lose a game to a Czechian opponent, having won two of the previous five meetings (W2 D3). Confident. https://t.co/AvNYBnW1Hu — OptaJohan (@OptaJohan) August 10, 2020

Geen vervolgprocedure

AZ, de nummer twee van het afgebroken Eredivisie-seizoen, deed bij de UEFA nog een poging om het Champions League-ticket van Ajax over te nemen. De club was het immers niet eens met het besluit van de KNVB om de Amsterdammers het meest gunstige ticket toe te kennen. AZ meende recht te hebben op het beste Europese ticket, omdat er gedurende het seizoen twee keer werd gewonnen van Ajax. Beide ploegen beëindigde de jaargang met evenveel punten, maar de Amsterdammers hadden een beter doelsaldo. AZ kreeg geen gehoor bij de KNVB en wendde zich tot de UEFA, maar dat heeft geen effect gehad. Ajax heeft het Europese ticket dat recht geeft op een ticket voor de groepsfase van de Champions League, tenzij Olympique Lyon de huidige editie weet te winnen.

Na de loting voor de tweede voorronde heeft AZ naar buiten gebracht dat het zich neerlegt bij het besluit van de KNVB en UEFA om Ajax het meest gunstige Champions League-ticket toe te kennen. Er zal geen vervolgprocedure gestart worden bij het internationaal sporttribunaal CAS. "Het belang van AZ heeft altijd vooropgestaan”, reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn op de clubwebsite. “Daarom is indertijd besloten de UEFA te vragen om de beslissing van de KNVB nader te bekijken. Nu de loting is geweest, hebben we uiteindelijk antwoord op onze vraag. Daar leggen we ons voor nu bij neer, we richten het vizier op de toekomst. En dan met name op de voorrondes voor de Champions League, de naderende competitie en de bouw van het nieuwe stadiondak."