Gareth Bale op wedstrijddag van Real Madrid gespot op golfbaan

Gareth Bale behoort vrijdagavond op eigen verzoek niet tot de selectie van Real Madrid voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City, zo maakte trainer Zinédine Zidane donderdagavond bekend. De reden daarvoor liet hij in het midden, maar een dag later blijkt dat Bale met heel andere dingen bezig is dan de wedstrijd. Hij werd vrijdag door El Chiringuito TV in Madrid vastgelegd terwijl hij aan het golfen was.

Daags voor het duel in het Etihad Stadium, waar de Spaanse landskampioen een 1-2 achterstand moet zien weg te poetsen, kreeg trainer Zidane de nodige vragen over de afwezigheid van de Welshman. Bale is immers niet geblesseerd of geschorst. “Er worden veel dingen gezegd en geschreven. Maar we respecteren de relatie trainer-speler”, benadrukte de oefenmeester van los Merengues. "We hebben met elkaar gesproken, dat is privé en dat blijft ook zo. Het enige wat ik kan zeggen is dat hij liever niet tegen Manchester City wilde spelen. De rest van het gesprek blijft tussen ons."

?? Imagen @elchiringuitotv ??????? @GarethBale11 juega al golf en Madrid mientras Zidane da la charla en Manchester #UCL pic.twitter.com/dt47dwHWsU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 7, 2020

Er leek zodoende iets persoonlijks ten grondslag te liggen aan de absentie van Bale in Engeland. “Ja, maar ik ga je verder niets vertellen”, zei Zidane op de persconferentie. “Nogmaals, het is iets tussen hem en mij.” Spaanse media stelden dat Bale niet mee wilde reizen omdat hij op voorhand wist dat hij geen speeltijd zal krijgen. Zidane raakte tijdens het persmoment geïrriteerd toen hij de vraag kreeg of Bale hem heeft teleurgesteld. "Dit is nu al de derde vraag over Bale. Ik heb veel respect voor Bale en al zijn teamgenoten. Dit soort dingen moet binnen de kleedkamer blijven."

Bale, 31 jaar, staat tot dusver dit seizoen op slechts twintig duels in alle competities. Enerzijds vanwege fysieke redenen, maar anderzijds ontbrak hij ook regelmatig om onduidelijke redenen bij Real Madrid. Na het winnen van de landstitel werd pas duidelijk dat de chemie tussen Bale en de rest van zijn teamgenoten ver te zoeken is. Hij stapte na de 2-1 zege op Villarreal wel het veld op om het kampioensfeestje mee te vieren, maar hij stond er ongemakkelijk bij tijdens de feestvreugde.