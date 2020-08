Barcelona slaat enorme slag met contract voor vijf seizoenen

De sportieve toekomst van Marc-André ter Stegen ligt bij Barcelona. De doorgaans goed ingevoerde transferspecialist Fabrizio Romano van onder meer Sky Italia heeft van voorzitter Josep Maria Bartomeu bevestigd gekregen dat de Duitse doelman een nieuw contract heeft getekend in het Camp Nou, tot de zomer van 2025. Ter Stegen weigerde lange tijd zijn nog tot medio 2022 doorlopende verbintenis te verlengen.

Het verlengen van de samenwerking met Ter Stegen had voor Barcelona zeer grote prioriteit. De 28-jarige keeper is al jarenlang onomstreden in het doel van de Catalanen, maar weigerde vooralsnog een nieuw contract te tekenen. Ter Stegen en Barcelona kwamen er naar verluidt niet uit over de opwaardering van zijn contract, maar de partijen lijken er nu dus toch uitgekomen te zijn.

Ter Stegen speelt sinds de zomer van 2014 voor Barcelona. De goalie werd zes jaar geleden voor ongeveer twaalf miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach en rekende door de jaren heen met diverse concurrenten af. In zijn eerste twee seizoenen was Claudio Bravo nog de eerste man onder de lat bij Barcelona, maar die werd uiteindelijk uit de basis verdreven door Ter Stegen en vertrok naar Manchester City. Ook Jasper Cillessen slaagde er niet in de positie van de Duitser in gevaar te brengen: hij vertrok vorig jaar naar Valencia.

Met het nieuwe contract voor Ter Stegen kunnen ook de geruchten rondom André Onana voorlopig de ijskast in. De doelman van Ajax werd lange tijd genoemd als mogelijke opvolger van Ter Stegen, maar lijkt een terugkeer naar Barcelona nu voorlopig uit het hoofd te kunnen zetten.