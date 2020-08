Wim Kieft: ‘Transfer van Nathan Aké geeft oneerlijkheid in voetbal aan’

Nathan Aké speelt vanaf komend seizoen zo goed als zeker voor Manchester City. Engelse media verzekerden afgelopen week dat Bournemouth, dat uit de Premier League is gedegradeerd, een bod van ruim 45 miljoen euro op de verdediger heeft geaccepteerd, al is het nog wachten op witte rook van de clubs. Wim Kieft zet zaterdag in De Telegraaf om twee redenen vraagtekens bij de naderende transfer van de 25-jarige Oranje-international, die in 2017 de gelederen van Chelsea verliet.

Kieft stelt dat Manchester City in zijn totaliteit niet goed genoeg is om te domineren en daardoor verdedigend erg kwetsbaar is. Verdedigers als Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Nicolás Otamendi en John Stones zijn in de optiek van de voormalig Oranje-international ‘allemaal net niet goed genoeg’. Kieft vindt het van Josep Guardiola’s kant dan ook ‘brutaal’ dat hij juist Aké aan de defensie van Manchester City wil toevoegen. “Ook Aké zal ontdekken dat het een klus is om daar te spelen en dat ook hij de grootste problemen gaat krijgen”, zo verzekert Kieft in zijn column in het dagblad.

“Aké kan een aardige bal inspelen en heeft de ervaring van acht jaar in Engeland. Ze zullen hem op zijn verdedigende kwaliteiten hebben gekocht, al is hij op zijn sterkst als hij rond de zestien meter speelt en dat gebeurt bij City juist minder vaak. Ik vind hem bij vlagen ook wat wild.” Kieft snapt dat het voor Aké natuurlijk een geweldige kans is, zeker nu the Cherries naar de Championship zijn afgedaald. “Het zal hem een zorg zijn of hij wordt beschouwd als een versterking voor de breedte. Hij tekent en gaat vijf jaar lang een enorm salaris verdienen en hij komt terecht in een geweldige selectie.”

Toch heeft Kieft in zijn algemeenheid twijfels bij de naderende transfer van Aké naar het Etihad Stadium. “De transfer geeft de oneerlijkheid in het voetbal aan”, oordeelt de voormalig aanvaller. “Manchester City kan voor 40 of 45 miljoen euro een speler kopen van wie ze niet eens weten of hij gaat aanklampen. Bovendien heeft de club net drie draaien om de oren gehad en is het heel goed weggekomen met de straf van de UEFA. Ze gaan gewoon vrolijk door en dan zie je de kracht van het kapitaal.”

Manchester zou twee jaar uitgesloten worden van Europees voetbal vanwege het misleiden van de UEFA rond een sponsordeal die in werkelijkheid veel meer opbracht dan in de boeken stond. Het internationaal sportgerechtshof CAS vond daar echter onvoldoende bewijs voor. De boete voor the Citizens werd verlaagd van dertig naar tien miljoen euro, ook omdat de club moeizame medewerking verleende aan het onderzoek. De Financial Fair Play-regels zijn in 2011 ingevoerd om gezond financieel beleid bij clubs te bevorderen en moeten onder meer voorkomen dat rijke clubeigenaren grote verliezen dichten met eigen vermogen

Drie jaar geleden maakte Aké voor 22 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Bournemouth. Een terugkeer naar de club uit Londen behoorde lange tijd ook tot de mogelijkheden en ook Manchester United hield de ontwikkelingen rond de voormalige jeugdspeler van Feyenoord in de gaten.