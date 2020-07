Waarom Nathan Aké niet de voor hand liggende transfer naar Chelsea maakt

Nathan Aké lijkt zijn felbegeerde toptransfer te pakken te hebben. Verschillende Engelse media, onder wie the Guardian en de BBC, melden dat Bournemouth en Manchester City een akkoord hebben bereikt over een transfersom van 44 miljoen euro, waardoor alleen een persoonlijke overeenkomst de 25-jarige verdediger nog scheidt van een dienstverband bij the Citizens. Het mag een kleine verrassing heten, omdat een terugkeer naar Chelsea afgelopen jaren voor de hand leek te liggen. Waarom heeft het eveneens naar een centrumverdediger zoekende Chelsea besloten de terugkoopoptie niet te lichten? En hoe zien het perspectief voor Aké bij Manchester City eruit?

Door Chris Meijer & Thijs Verhaar

Toen er afgelopen zaterdag ondanks een 1-3 overwinning op Everton een einde kwam aan het vijfjarige verblijf van Bournemouth in de Premier League, was al voor 99 procent duidelijk dat Aké op Goodison Park zijn laatste wedstrijd in het shirt van the Cherries had gespeeld. In dienst van die ploeg heeft Aké de afgelopen drie jaar de nodige vlieguren gemaakt in de Premier League en is hij om meerdere redenen uitgegroeid tot een gewilde speler op de transfermarkt. In de afgelopen drie seizoenen speelde de elfvoudig Oranje-international 105 wedstrijden op het hoogste niveau van het Engelse voetbal, waarin hij tot 9720 speelminuten kwam. Dat is veruit het meest binnen de selectie van Bournemouth en in de hele Premier League zijn er ook maar zes veldspelers die de afgelopen drie seizoenen meer aan spelen toekwamen dan Aké. De geboren Hagenaar voelt zich als een vis in het water in 'de beste competitie ter wereld' en liet in de afgelopen jaargang zien dat hij zowel in opbouwend als in verdedigend opzicht tot de betere verdedigers behoort.

Zo bezet Aké de elfde plaats in het lijstje van spelers met de hoogste passnauwkeurigheid die minstens duizend passes verstuurden in het afgelopen Premier League-seizoen. Als je de centrumverdedigers van de zes ‘traditionele topclubs’ eruit filtert - omdat zij meer aan de bal zijn en ook meer risicoloze passes kunnen versturen - behoort Aké met 87,6 procent zelfs tot de top-drie, achter Çaglar Söyüncü (Leicester City, 89,6 procent) en Ben Godfrey (Norwich City, 87,9 procent). In verdedigend opzicht kan Aké tevens terugvallen op goede statistieken, want hij is bijvoorbeeld na Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, 72,5 procent) en Jonny Evans (Leicester City, 70,9 procent) de centrumverdediger met het hoogste percentage geslaagde tackles: 67,7 procent. Dit hoge percentage gaat gepaard met een uiterst laag aantal overtredingen, namelijk negen in het hele seizoen. Het betekent dat Aké slechts een keer per 278 speelminuten werd teruggefloten.

Nathan Aké speelde de afgelopen drie seizoenen bij Bournemouth in totaal 9.720 minuten mee, terwijl de nummer twee Steve Cook ‘slechts’ 7.983 minuten meepakte bij the Cherries.

Het maakte Aké tot een van de meest gewilde spelers van de Premier League, want vijf van de zes traditionele topclubs - los van Liverpool - hadden zijn naam genoteerd op het verlanglijstje. De afgelopen jaren gold Chelsea echter als de meest voor de hand liggende bestemming voor de verdediger. The Blues haalden Aké in 2011 op zestienjarige leeftijd naar Engeland, door hem weg te kapen uit de jeugdopleiding van Feyenoord. In de zeven jaar dat de verdediger onder contract stond op Stamford Bridge, kwam hij tot zeventien officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Na huurperiodes bij Reading, Watford en Bournemouth nam laatstgenoemde club hem in 2017 definitief over van Chelsea. In de overeenkomst van 22,8 miljoen euro werd door Chelsea een terugkoopoptie 44 miljoen euro opgenomen, waardoor Aké de afgelopen jaren meer dan eens in verband werd gebracht met een terugkeer naar Londen. Hierdoor zouden de Londenaren in theorie roet in het eten kunnen gooien voor Manchester City, maar de kans is klein dat dit gaat gebeuren.

Chelsea is op dit moment wel op zoek naar een centrumverdediger, dus leek het lange tijd een simpel rekensommetje te worden dat Aké terug zou keren op het oude nest. Manager Frank Lampard is er echter niet van overtuigd dat zijn team op dit moment behoefte heeft aan de Nederlander. “Hij is vooral op zoek naar een pure linksback en een grotere, meer dominante verdediger dan Aké", verklaart Goal-journalist Nazaar Kinsella aan Voetbalzone. "Daarmee wil hij zorgen dat zijn ploeg volgend seizoen minder tegendoelpunten moet incasseren vanuit standaardsituaties. Om die reden is Aké weggezakt op de volglijst en zou de al dan niet nog actieve terugkoopoptie sowieso niet worden gelicht." De prioriteit van Chelsea lijkt overigens eerst te liggen op het aantrekken van een nieuwe doelman, een positie waarvoor momenteel Jan Oblak, André Onana en Nick Pope worden genoemd. Verder staat de naam van Kai Havertz - met een prijskaartje van honderd miljoen euro - torenhoog op het verlanglijstje van Lampard, die Hakim Ziyech en Timo Werner al mocht verwelkomen.

Een club die ook veelvuldig voor Aké werd genoemd én na het vertrek van Jan Vertonghen op zoek is naar een nieuwe centrumverdediger, is Tottenham Hotspur. Manager José Mourinho kent de Nederlander nog van zijn tijd bij Chelsea, want toen de Portugees tijdens zijn tweede termijn in Londen tussen 2013 en 2015 de scepter zwaaide, maakte Aké verspreid over twee seizoenen 237 speelminuten. Het transferbudget van the Spurs is echter niet toereikend om te wedijveren met Manchester City. Het eveneens naar een centrumverdediger zoekende Arsenal viel om dezelfde reden af, ondanks dat er de afgelopen maanden wel informeel contact werd gezocht om te peilen of Aké openstond voor een overstap naar het Emirates Stadium en om uit te zoeken wat hij ongeveer moest kosten. The Gunners grepen echter net als Tottenham naast Champions League-voetbal en kunnen zonder de verkoop van diverse spelers zelfs geen budget vrijmaken voor Aké als via de FA Cup nog kwalificatie voor de Europa League wordt afgedwongen.

"We need a left-footed centre back, so keep going." Ole Gunnar Solskjaer might not be happy that Nathan Ake is on his way to the blue side of Manchester ??#OptusSport pic.twitter.com/UKpPvoEbBp — Optus Sport (@OptusSport) July 30, 2020

Manchester United leek wel concreet in de markt, wat werd versterkt door een vermeende flirt van manager Ole Gunnar Solskjaer na het duel met Bournemouth (5-2 zege). “Veel geluk. Je hebt soms een beetje geluk van je centrumverdedigers nodig. Blijf gewoon doorgaan”, zei Solskjaer volgens de ondertiteling van BT Sport in een onderonsje na het laatste fluitsignaal tegen Aké. Op Twitter werd echter gesuggereerd dat de Noorse manager van Manchester United in zijn tweede zin iets heel anders zegt. “We hebben een linksbenige centrumverdediger nodig, blijf gewoon doorgaan”, dachten de nodige twitteraars uit de mond van Solskjaer te horen. De Noorse coach lachte dit later weg door te stellen dat hij zijn zaken met zeven centrumverdedigers prima op orde heeft. Phil Jones komt echter niet meer in zijn plannen voor, terwijl de verhuurde Marcos Rojo (aan Estudiantes) en Chris Smalling (aan AS Roma) nu definitief mogen vertrekken. Daardoor blijven er met Harry Maguire, Victor Lindelöf, Eric Bailly en Axel Tuanzebe nog maar vier centrumverdedigers over. Aké had een welkome versterking geweest voor Solskjaer, maar hij zag zich afgetroefd worden door stadgenoot Manchester City en hoopt nu op Kalidou Koulibaly van Napoli.

De naam van de Senegalees wordt echter ook genoemd bij Manchester City, dat naast Aké vermoedelijk nog een centrale verdediger van naam wil halen. Clubwatcher Jonathan Smith van Goal legt aan Voetbalzone uit dat trainer Josep Guardiola absoluut niet tevreden is over zijn opties centraal achterin, waar hij dit seizoen kon kiezen uit Aymeric Laporte, John Stones, Nicolas Otamendi en de jonge Eric Garcia. De club besloot afgelopen zomer om het vertrek van captain Vincent Kompany intern op te vangen, maar dat bleek een dure fout toen Laporte langdurig geblesseerd raakte en de rest van de defensie veel tegentreffers om de oren kreeg. “Manchester City zoekt om die reden een nieuw, sterk centraal duo. Ze willen echt iemand die op de top van zijn kunnen is en naast Laporte kan spelen”, aldus Smith. “Indien Koulibaly te duur blijkt, komen Diego Carlos (Sevilla) en Milan Skriniar (Internazionale) in beeld om zich bij de ploeg te voegen. Aké zal echter ook genoeg kansen krijgen. Hij heeft als voordeel dat hij homegrown is, uit de voeten kan in een driemansverdediging en eventueel ook als linksback kan spelen.”

Aymeric Laporte is, mits fit, de onbetwiste eerste keuze in de City-defensie van trainer Josep Guardiola.

Voor de positie van linksachter wordt hij volgens Smith echter vooral als een ‘optie in geval van nood’ gezien en niet als een ‘oplossing voor het probleem’. “De wisselvallige Benjamin Mendy blijft eerste keuze en als back-ups zijn Oleksandr Zinchenko en Angeliño er nog, al gaat laatstgenoemde waarschijnlijk weg." Aké is dus een extra mogelijkheid in geval van blessures en geeft Guardiola met zijn ervaring in een driemansverdediging ook opties om te variëren in speelstijl. "Dat is gunstig voor hem. Sowieso komt hij direct boven Stones en Otamendi in de pikorde te staan”, verwacht de clubwatcher, die aangeeft dat City na afloop van de Champions League met hen in gesprek gaat over hun toekomst. “Het lijkt erop dat in ieder geval één van hen gaat vertrekken, maar het kan ook zomaar dat ze allebei het veld moeten ruimen als City erin slaagt om nog een verdediger van formaat aan te trekken. Het ideaalbeeld voor de club is dat Koulibaly of een andere sterke rechtspoot naast Laporte komt te staan, maar Aké kan ook zomaar uitgroeien tot basisspeler als hij goed presteert.”

Manchester City krijgt ook volgend seizoen weer te maken met een bomvolle agenda met de Premier League, Champions League en twee Engelse bekertoernooien. Dat geeft Guardiola de ruimte om al zijn verdedigers aan het werk te zetten. Alle wedstrijden worden bovendien kort achter elkaar afgewerkt, dus is de kans op blessures is relatief groot. Het wordt daarom bij City als een fijne bijkomstigheid gezien dat Aké de afgelopen drie jaar in Engeland nauwelijks te maken heeft gehad met uitvalbeurten. Dit seizoen miste hij weliswaar vijf duels door een hamstringblessure, maar daarvoor was hij twee jaar lang onafgebroken van de partij bij Bournemouth, waardoor de kans klein lijkt dat Guardiola volgend seizoen bij City weer moet terugvallen op zijn B-garnituur. De coach heeft al aangegeven veel te gaan rouleren, maar lijkt alsnog geen beroep te gaan doen op de 23-jarige Nederlander Philippe Sandler. De in 2018 van PEC Zwolle overgenomen centrumverdediger kwam dit seizoen niet veel aan spelen toe als huurling bij Anderlecht en lijkt nu opnieuw te worden verhuurd aan een andere club.