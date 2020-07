RB Leipzig geeft Arsenal en andere gegadigden signaal met nieuwe deal

Dayot Upamecano heeft een nieuw contract getekend bij RB Leipzig. Die Roten Bullen maken vrijdag via de officiële kanalen melding van de nieuwe verbintenis voor de 21-jarige verdediger, die nu tot medio 2023 vastligt bij de club. Leipzig verlengt het contract van Upamecano daardoor met twee jaar, aangezien zijn huidige verbintenis na afloop van het aankomende seizoen af zou lopen.

De contractverlenging zal een tegenvaller zijn voor met name Arsenal, dat de afgelopen weken werd genoemd als meest nadrukkelijke gegadigde voor de stopper. Naast the Gunners werden ook Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester City naar voren geschoven als mogelijke nieuwe werkgevers van de international van Jong Frankrijk. Upamecano, die naar verluidt een transferclausule van zestig miljoen euro in zijn vorige contract had staan, lijkt er echter voor te kiezen om nog minimaal een seizoen bij Leipzig te blijven.

De verdediger werd drieënhalf jaar geleden voor tien miljoen overgenomen van Red Bull Salzburg, dat hem anderhalf jaar daarvoor had opgepikt uit de jeugd van Valenciennes. Upamecano kwam vooralsnog 111 keer in actie namens Leipzig, dat over een kleine twee weken in de kwartfinale van de Champions League aan zal treden tegen Atlético Madrid.

“Ik voel me enorm goed bij Leipzig, omdat het hele plaatje gewoon klopt”, reageert hij op zijn nieuwe verbintenis. “We maken als jong en hongerig team deel uit van een ongelooflijk ambitieuze club en ik wil de volgende doelstellingen met Leipzig behalen omdat ik overtuigd ben van onze manier van voetballen. Ik speel nu drie jaar voor Leipzig en ik heb mezelf constant kunnen verbeteren en door kunnen groeien met het team. Ik wil hiermee doorgaan en Julian Nagelsmann is een trainer die me kan helpen die volgende stap te zetten.”