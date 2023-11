‘Oude bekende moet afwezigheid De Ligt opvangen bij Bayern’

Donderdag, 2 november 2023 om 17:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:21

Bayern München denkt aan een hereniging met Jerôme Boateng, zo meldt BILD. Aanleiding zijn de defensieve problemen. Der Rekordmeister kan al enkele weken niet beschikken over Dayot Upamecano en zag woensdag ook Matthijs de Ligt uitvallen met een blessure. De Nederlander ligt er naar verwachting vier tot zes weken uit.

Verwacht wordt dat de eerste seizoenshelft nagenoeg voorbij is voor De Ligt. De centrumverdediger heeft een beschadiging opgelopen aan de binnenband van zijn rechterknie en strompelde woensdagavond van het veld in de verloren bekerwedstrijd tegen FC Saarbrücken (2-1).

Om de defensieve zorgen te verlichten wordt gedacht aan een hereniging met Boateng. De Duitser met Ghanese roots was in oktober ook al in beeld, maar kreeg toen te horen dat een terugkeer niet tot de mogelijkheden behoorde. Boateng zit sinds zijn vertrek bij Olympique Lyon afgelopen zomer zonder club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Boateng hoeft niet van ver te komen voor een eventueel gesprek. De verdediger traint al mee bij Bayern, waar hij zijn conditie op peil houdt bij het beloftenteam. Afgelopen week is naar verluidt opnieuw gesproken over een terugkeer van de verdediger voor de korte termijn.

Een hereniging met Boateng zou in meerdere opzichten een logische stap zijn, zo klinkt het. De mandekker is bekend met de club, de competitie en kent het meerendeel van de spelers uit de huidige selectie. Bovendien verkeert Boateng in topconditie en zijn de defensieve problemen enorm bij Bayern.

Boateng werd in de zomer van 2011 door Bayern overgenomen van Manchester City en zou in Zuid-Duitsland onder meer negen keer kampioen worden en twee keer de Champions League winnen. Na 363 wedstrijden in alle competities verhuisde hij twee jaar geleden naar Olympique Lyon.

Bij de gevallen Franse topclub werd het nooit een groot succes. "Achteraf moeten we toegeven dat het contracteren van Boateng geen goed idee was, omdat hij nooit aan onze verwachtingen heeft kunnen voldoen", zei technisch directeur Juninho een maand geleden. Afgelopen zomer gingen beide partijen uit elkaar.