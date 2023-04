Van Basten velt keihard oordeel: ‘Deze man is niet geschikt voor de top’

Woensdag, 19 april 2023 om 23:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:59

Marco van Basten is keihard over het optreden van Dayot Upamecano. De centrumverdediger van Bayern München gleed in de return tegen Manchester City (1-1) in de tweede helft uit, waardoor Erling Braut Haaland het tweeluik kon beslissen met zijn openingstreffer. Van Basten is na afloop van de wedstrijd bij Ziggo Sport uitgesproken over Upamecano, die in het heenduel ook al geen beste beurt maakte. "Deze man is niet geschikt voor de top."

Na de 3-0 nederlaag in Manchester had Bayern als vanzelfsprekend minimaal drie goals nodig om alsnog de halve finale van de Champions League te bereiken. Na de 0-1 van Haaland konden die ambities de ijskast in. "Uiteindelijk krijg je deze goal toegeworpen, omdat hij (Upamecano, red.) weer uitglijdt. Deze man is waarschijnlijk niet stressbestendig voor de top. Dat je weer uitglijdt, op zo'n moment, is geen toeval meer", concludeert Van Basten. De 0-1 was niet het enige moment waar Upamecano niet graag aan zal terugdenken. In de eerste helft leek hij rood te krijgen voor het neerhalen van de doorgebroken Haaland, maar kwam ermee weg omdat de Noor in buitenspelpositie bleek te hebben gestaan. Upamecano gaf daarna een penalty weg met een ongelukkige handsbal. Die strafschop werd gemist door Haaland.

Haaland ?????????? Manchester City naar de halve finale ?? Een ongelukkig moment van Upamecano en Erlin Haaland maakt hier gretig gebruik van... ??#ZiggoSport #UCL #FCBMCI pic.twitter.com/w1uRzxiWWb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 19, 2023

"Ik denk dat hij gewoon nerveus is en dat daarom hem dit soort dingen overkomen", vervolgt de analist. "Dat heb je in de vorige wedstrijd ook al gezien." Upamecano speelde in het Etihad Stadium vorige week een negatieve hoofdrol. Zijn balverlies leidde de 2-0 van Bernardo Silva in, terwijl de Fransman tevens zijn passes vaak niet op de juiste bestemming zag aankomen. "Deze man niet geschikt voor de top", concludeert Van Basten. "Je ziet het ook weleens bij een keeper, die in één keer stress krijgt. Ik denk dat hij daar ook last van heeft", aldus Van Basten.

Bayern voorkwam in de slotfase dat het met een nederlaag van het veld stapte. Een ongelukkige handsbal van Manuel Akanji op de achterlijn leverde de ploeg van Thomas Tuchel een kleine tien minuten voor tijd een strafschop op, die door Joshua Kimmich beheerst rechterdoor werd geschoten: 1-1. Voor Bayern rest na de eerdere uitschakeling in de DFB-Pokal de strijd om het landskampioenschap. Der Rekordmeister bezit momenteel twee punten meer dan naaste achtervolger Borussia Dortmund. City, dat met Arsenal verwikkeld is in de Engelse titelstrijd, neemt het in de halve finale van de Champions League op tegen Real Madrid, dat vorig seizoen in dezelfde ronde te sterk bleek.