‘Van Gaal was buiten zinnen, hij greep mij vast en schreeuwde keihard’

Edson Braafheid droeg tussen 2009 en 2011 het shirt van Bayern München, dat toentertijd Louis van Gaal in dienst had als trainer. De voormalig linksback van der Rekordmeister kende een nogal stormachtige relatie met de ex-bondscoach van het Nederlands elftal, met een flinke ruzie na een duel in de Bundesliga als absoluut dieptepunt. Volgens Braafheid was Van Gaal in zijn tijd in München soms erg moeilijk te peilen.

"Als ik ‘s ochtends ging trainen wist ik nooit welke Van Gaal ik zou treffen", vertelt Braafheid in een uitgebreid interview met Goal en SPOX. "Hij was wat dat betreft erg onvoorspelbaar. Soms was hij grappig, maar soms ook juist weer respectloos en provocerend naar spelers toe." Voorbeelden geeft de vleugelverdediger liever niet. "Er zijn bepaalde dingen die niet in de media horen te verschijnen."

Na de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach in november 2010 ging het helemaal mis tussen Braafheid en Van Gaal. "We hadden toen maar drie spelers op de bank zitten", brengt de ex-speler van onder meer FC Utrecht en FC Twente in herinnering. "Danijel Pranjic raakte geblesseerd in de eerste helft, waardoor Van Gaal David Alaba, Thomas Müller en mij liet warmlopen. Tijdens de rust kreeg ik van hem te horen: ‘Maak jezelf klaar, Pranjic kan niet verder spelen."

"Ik bleef dus warmlopen, al werd Pranjic uiteindelijk niet naar de kant gehaald door Van Gaal", vervolgt Braafheid zijn opmerkelijke terugblik. "Dat gebeurde uiteindelijk pas in de tachtigste minuut, met Alaba als zijn vervanger. Toen dacht ik bij mijzelf: Dan hoef ik ook niet meer warm te lopen. Ik ging daarom weer op de bank zitten. Van Gaal zei niets, maar in de kleedkamer was dat wel anders. We hadden door het 3-3 gelijkspel namelijk dure punten laten liggen in de strijd om de titel met Borussia Dortmund."

Wat volgde was een tirade van Van Gaal richting Braafheid. "Hij was werkelijk buiten zinnen. Hij greep mij vast en schreeuwde keihard: ‘Waarom ga je niet warmlopen als ik dat aan je vraag?’ We kwamen in een verhitte discussie terecht, waarin ik ook duidelijk mijn mening gaf. Van Gaal schudde zijn hoofd en ging vervolgens tegen iemand anders tekeer." In de optiek van Braafheid was Van Gaal soms een ‘erg moeilijk persoon’. "Maar met de kennis van nu kan ik zijn manier van doen wat beter begrijpen. Dat besef had ik destijds nog niet."