Napoli verpulvert transferrecord en heeft topspits binnen

Victor Osimhen mag zich officieel speler van Napoli noemen. De van Lille OSC afkomstige aanvaller tekende na de goed verlopen medische keuring een vijfjarig contract in het San Paolo, met naar verluidt een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro. Volgens onder meer Sky Italia is met de transfer een recordbedrag van vijftig miljoen euro gemoeid, een transfersom die door bonussen nog verder kan oplopen. Napoli legde nog niet eerder zoveel geld neer voor een speler.

Het oude record stond op naam van Gonzalo Higuaín, die in 2013 voor 39 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid. De top drie qua duurste aankopen wordt compleet gemaakt door Hirving Lozano. PSV ontving medio 2019 38 miljoen euro voor de Mexicaanse aanvaller. voormalig Ajacied Arek Milik, nummer vijf op de lijst met 32 miljoen euro, lijkt Napoli te gaan verlaten, nu Osimhen is aangetrokken. Onder meer Juventus is al in verband gebracht met de Poolse spits.

‘Jongen van de vuilnisbelt’ staat voor toptransfer en salaris van 4,5 miljoen

Voetbalzone publiceerde eerder deze week een portret van Victor Osimhen. Lees artikel

Osimhen, ook genoemd bij onder meer Manchester United, beschikte bij Lille nog over een doorlopende verbintenis tot medio 2024. De pas 21-jarige spits kwam tijdens zijn Franse periode tot 18 doelpunten en 6 assists in 38 wedstrijden in alle competities. De aanwinst van Napoli stond afgelopen seizoen tweemaal tegenover Ajax (3-0 en 0-2 nederlaag) in de groepsfase van de Champions League. Osimhen speelde eerder in zijn loopbaan voor VfL Wolfsburg en Charleroi.

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis heette Osimhen vrijdagmiddag via Twitter welkom bij zijn nieuwe club. De Nigeriaanse spits gaat in Napels het rugnummer negen dragen, dat hij overneemt van Fernando Llorente. Door Franse en Nigeriaanse media wordt gesuggereerd dat de totale transfersom van Osimhen 81 miljoen bedraagt, maar transferexperts Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano gaan er vanuit dat Napoli een vast bedrag van 50 miljoen overmaakt naar Lille. Dit bedrag kan door bonussen nog oplopen.